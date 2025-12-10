『飯田浩司のOK! Cozy up!』スピンオフコンテンツポッドキャスト番組『飯田浩司 Leader′s Vision』に日本FP協会 熊野英生専務理事が出演！

株式会社ニッポン放送

ニッポンと世界の今が分かる朝のニュース番組『飯田浩司のOK! Cozy up!』（ニッポン放送 平日6時～8時）のポッドキャスト限定スピンオフコンテンツ『飯田浩司 Leader‘s Vision』に、日本FP協会の熊野英生専務理事が出演する。

番組の中では、経済のプロフェッショナルである熊野専務理事が、飯田浩司アナウンサーとのトークを通じて、FP資格の社会的意義や魅力、そして日本FP協会が金融経済教育の普及において果たす役割を深く掘り下げている。

20分×2話構成で、 12月12日（金）に第1回『日本FP協会の役割と活動』が、12月19日（金）に第2回『FP資格の社会的意義と魅力』が配信される予定だ。

金融政策・経済統計に精通した熊野英生氏（日本FP協会専務理事）の視点を通じて、FPの専門性が、国民一人ひとりのファイナンシャル・ウェルビーイングにどう貢献できるかを具体的に伝える内容となっている。

『飯田浩司 Leader‘s Vision 』は、ニッポン放送PODCAST STATIONほか、各ポッドキャストアプリで聴取可能。すでに資産運用を始めているリスナーはもちろん、初心者の方にも、金融や経済についての知識を深められる内容となっている。

■番組タイトル ニッポン放送 ポッドキャスト番組『飯田浩司Leader’s Vision』

■キャスター 飯田浩司（ニッポン放送アナウンサー）

■ゲスト 熊野英生（日本FP協会 専務理事）

■配信回 2025年12月12日（金）『日本FP協会の役割と活動』

2025年12月19日（金）『FP資格の社会的意義と魅力』

