東庄町ドローンパークにて「第1回 FPV祭」を開催！

東庄町ドローンパークにてFPV祭開催

一般社団法人 国際ドローン協会（代表理事：榎本幸太郎）は、2025年12月7日、千葉県東庄町ドローンパークにて、公式イベント 『FPV祭』 を開催いたしました。本イベントは、FPVドローンの安全な普及と技術向上を目的に、初心者から熟練者まで幅広い参加者が集い、実技・講義・交流を通じてFPVの魅力を体験できる特別なプログラムとして実施されました。

FPVを“安全に学び、安心して楽しむ”ための特別イベント

午前中は、東庄町ドローンパークの校庭に設けた特別飛行コースにて、初心者から経験者まで全員が和気あいあいと飛行を楽しみました。

それぞれの技量に合わせて自由に飛ばせるスタイルを採用したことで、初めてFPVに触れる参加者も、普段から飛行経験を重ねている参加者も、同じフィールドで笑顔を交わしながら交流が生まれていました。参加者同士が機体を囲んで意見を交わしたり、アドバイスをし合ったりと、世代や経験の差を越えて自然にコミュニケーションが広がっていく光景は、まさに“FPVの楽しさを分かち合う場”そのものでした。

午後は、場所を室内へ移し、体育館や廊下に設けた特別コースにて、FPVの魅力をより深く味わう多彩なプログラムを展開しました。

レース形式のフライトチャレンジでは、スピードだけでなく、安全性・安定性・ライン取り・コース理解といった総合的な技量が求められる内容となり、参加者同士が互いの技術を称え合い、笑顔と拍手が絶えない時間が続きました。成功のたびに会場から自然と拍手が沸き起こり、終始、温かな熱気に満ちた雰囲気となりました。

さらに、最新の映像伝送システムを活用し、FPV機体から送られる映像をモニターへリアルタイムで共有。飛行ラインやポイントごとの動きを全員で見守りながら、会場からは歓声やどよめきが自然と広がり、操縦者と観客が境界なく一体となって楽しむ光景が生まれました。FPVならではの臨場感が共有されることで、その場にいた全員が “ひとつの体験を共に作り上げている” と感じられる、非常に熱量の高い時間となりました。

また、楽しみながら深く学べるイベントとしても評価され、遊びと学びが同時に味わえる貴重な機会となりました。

今後の展望 ― 東庄町から広がる新たなFPVシリーズへ

国際ドローン協会では、今回のFPV祭を新たな展開へ踏み出すきっかけと捉え、2026年には千葉県東庄町の協力のもと、町内の多様なロケーションを活用した FPVレース・シリーズ戦の開催を予定しています。

地域に点在するさまざまな環境を舞台に、毎回FPVの新たな魅力を発見できるイベントとして企画を進めています。

本シリーズ戦は、初心者から経験者まで幅広い参加者が楽しめる構成とし、より多くの方々に ドローンの魅力・楽しさ・奥深さ を体感していただくことを目指しています。

競技性だけでなく、学びや交流の場としての側面も継承し、地域全体を巻き込んだ継続的なドローンイベントへと発展させていく計画です。

国際ドローン協会はこれからも地域と連携し、ドローンを通じて 新しい体験・知識・ワクワク を多くの方々へ届ける取り組みを続けてまいります。

「ドローンを通じて関わる人の人生を豊かにする」ことを目的とし、空撮、薬剤散布、点検、測量、映 像制作など幅広い業務に加え、座学講習会、実技演習、ドローンスクール、ドローンを使ったビジネス の促進やコンサルティングを行なっています。 また、最高のクオリティを求められる方を対象に、空撮 や点検、測量、薬剤や粒剤の散布等、業界最前線での業務経験を生かし、豊富な実績でドローンを業務に取り入れたい企業様にもサービスを提供しています。 国際ドローン協会は、ドローンの安全で効率的な活用を推進し、次世代技術の導入を通じて地域社会の発展に貢献します。



詳しくは当協会HPをご覧ください。



【当協会HP】https://ida-drone.com

【IDA無人航空機教習所HP】https://ida-drone.com/licence/

【薬剤散布サービス】https://ida-drone.com/agri/

【空撮サービス】https://ida-drone.com/movie2/

【点検・測量サービス】https://ida-drone.com/spcialservice/

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCZI_JfyYSJCGC0s64z4eKHw



