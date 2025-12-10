株式会社グローバル企業

株式会社グローバル企業（本社：東京都港区、代表取締役社長 尾関ミゲル源、以下「GK」）は、TIME誌およびFORTUNE誌の日本公式パートナーとして、国内企業の国際発信力を高める支援を行うコミュニケーション・エージェンシーです。

設立以来、数百社規模の日本企業と向き合いながら、レポート制作、海外PR、動画制作、経営者インタビュー、国際向けブランド戦略など、日系企業の「世界に橋を架ける」活動を一貫して推進しております。

グローバル展開を推進する日本企業のCEO・役員が集う、『GLOBAL KIGYO NETWORK』イベントを、12月11日に東京アメリカンクラブ麻布台にて開催いたします。

今回のテーマは「メキシカン・ナイト × 国際ビジネス × ネットワーキング」。国際展開を推進する日本企業のCEO・役員の皆様が一堂に会し、音楽・コミュニティ・ビジネスを融合した新しい形の交流イベントを創出します。

会場にはGKオリジナルバックドロップを設置し、国際的な視点を共有するフォトセッションも実施予定。 また、GK Networkのローンチを記念し、パートナー企業による豪華抽選会も行います。

【当日の主な内容】

- メキシカン・マリアッチ演奏- 『GK Network』の正式ローンチ紹介- CEO・役員層を中心としたネットワーキング- パートナー企業による豪華抽選会- 次回（2026年）イベントのスポンサー募集開始

GKは、国際ビジネスをリードする経営者がつながり、共に学び、協働できるコミュニティを今後も拡充してまいります。

