TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』より、スクール水着姿で元気にプール掃除をする「八奈見杏菜」を立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アニプレックス」より、『TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 スクール水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 スクール水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194540&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 スクール水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：アニプレックス

【サイズ】全高：約245mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS

スクール水着姿で元気にプール掃除をする八奈見さんを立体化しました！

濡れたシャツはクリアパーツを使用し透け感を再現。

ホースリールや噴き出す水など細かな部分も丁寧に作り込みました。

またホースと差し替えで持たせられる「ちくわ」パーツも付属。

プール掃除で消費したカロリーを補給する八奈見さんも再現できます。

健康的な八奈見さんをぜひお手元にお迎えください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※販売期間：2026年3月2日(月) 23時59分まで

【今回ご紹介した製品を含む、『負けヒロインが多すぎる！』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=35678&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

【店舗情報】

