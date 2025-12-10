TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』より、スクール水着姿で元気にプール掃除をする「八奈見杏菜」を立体化。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アニプレックス」より、『TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 スクール水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」 八奈見杏菜 スクール水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194540&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



【製品情報】


□参考価格：19,800円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：アニプレックス


【サイズ】全高：約245mm(台座含む)


【素材】PVC・ABS






















スクール水着姿で元気にプール掃除をする八奈見さんを立体化しました！


濡れたシャツはクリアパーツを使用し透け感を再現。


ホースリールや噴き出す水など細かな部分も丁寧に作り込みました。


またホースと差し替えで持たせられる「ちくわ」パーツも付属。


プール掃除で消費したカロリーを補給する八奈見さんも再現できます。


健康的な八奈見さんをぜひお手元にお迎えください！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※販売期間：2026年3月2日(月) 23時59分まで


(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会



【店舗情報】


