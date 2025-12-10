【ドラマ全話無料】英国の小さな村グランチェスターを舞台に、若き牧師が探偵として殺人事件に挑む人気シリーズ『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) Lovely Day (Grantchester) Ltd 2014

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、1950年代イギリスの小さな村グランチェスターを舞台に、若き牧師が探偵として殺人事件に挑む人気シリーズ『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』S1～S9を2025年12月10日（水）20：00～期間限定全話無料公開開始！

若き牧師シドニー・チェンバースを演じるのは、『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』や『ボブ・マーリー ONE LOVE』等数々の話題作へ出演し人気を集める、ロンドン出身の俳優ジェームズ・ノートン。

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』S1「探偵の素質」（2014年／イギリス／46分）

監督：ハリー・ブラッドビア 他

キャスト：ジェームズ・ノートン／ロブソン・グリーン／モーヴェン・クリスティ／テッサ・ピーク＝ジョーンズ

■「探偵の素質」 あらすじ

人情味溢れる若き牧師、シドニー・チェンバースの司式により、自殺した弁護士スティーヴンの葬儀が行われた。その葬儀の後、スティーヴンと共同経営していたモートンの妻パメラから、不倫関係にあった彼と駆け落ちの約束をしており、自殺はあり得ないとの告白を受ける。これをきっかけにシドニーはジョーディ・キーティング警部と共に、探偵として事件の捜査に関わることに。シドニーが注目したのはスティーヴンが残した遺書だった。

