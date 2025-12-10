TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』より、数量限定のアート作品が登場！
グッズとしてのアート専門店「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のアート作品が発売されます。
販売は2025年12月10日（水）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。
今すぐ見る！ :
https://artmerch.jp/products/fireforce
■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」
メインビジュアルを使用した、特別なアート作品が登場
金属板へ直接印刷を施すメタルキャンバスコレクションに、『炎炎ノ消防隊 参ノ章』が登場。
メインビジュアル等の素材を使用した特別なアート作品をお届けします。
モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート
メタルキャンバスは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。
アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。
お部屋のテイストを選ばず、気軽に取り入れていただけるアートです。
スタンド付きで、飾り方も自由自在
A4サイズの裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。
数量限定。再販なしの特別なアート
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』のアート作品は、各デザイン数量限定。
A4：100枚限定
A3：30枚限定
ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。
※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』メタルキャンバス
■初回受注期間
2025年12月10日（水） - 2025年12月24日（水） 23:59まで
■サイズ（フレーム込）
A4：231mm × 318mm / 約480g
A3：318mm × 441mm / 約710g
■販売価格
A4：税込11,000円
A3：税込19,800円
■販売ページ
https://artmerch.jp/products/fireforce
(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］
“推しをお部屋に！”
キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。
金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。
■オンラインストア
https://artmerch.jp/
■最新情報はSNSにて配信中
X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN
Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan