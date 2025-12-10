【英会話】30分だけでOK！キャラクターやその描き方について英語で話してみよう！毎週木曜開催！無料セミナー「クリスのランチタイム英会話【入門編】」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月、クリエイティブ業界で働く方々を対象に、ランチタイムの30分で英語を学ぶ無料のオンラインセミナー「クリエイティブ業界で使う英語をおぼえよう！ ～クリスのランチタイム英会話【入門編】～」（全4回）を毎週木曜日に開催します。

◆詳細・お申し込みはこちら

▼1/8（木）キャラクターを描くPart 1「体の描き方の説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169463/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169463/?rls)

※締切：2026年1月8日（木）12：45



▼1/15（木）キャラクターを描くPart 2「顔の描き方の説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169466/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169466/?rls)

※締切：2026年1月15日（木）12：45



▼1/22（木）キャラクターを説明するPart 1「マンガのキャラクターの説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169469/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169469/?rls)

※締切：2026年1月22日（木）12：45



▼1/29（木）キャラクターを説明するPart 2「アニメのキャラクターの説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169472/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169472/?rls)

※締切：2026年1月29日（木）12：45





昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、C&R社ではクリエイターの方がより気軽に英語に触れられる機会を提供すべく、ランチタイムを活用してクリエイティブ業界で使う英語を学べるセミナーを開催しています。



講師を務めるのは、日本在住歴約30年で、現在はC&R社で語学事業のマネジメントを担当するChris Larimore。毎週木曜、1回たったの30分。ランチをしながら耳を傾けるだけでもOKです。クリエイティブ業界で使われる英語を聞きながら英語の基礎を身につけてみませんか？英語を学びたいと思っていた方や業務で必要に迫られている方、海外への進出をご検討中の方など、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください！



≪セミナーの内容≫

第1回 1月8日（木）キャラクターを描くPart 1「体の描き方の説明」

第2回 1月15日（木）キャラクターを描くPart 2「顔の描き方の説明」

第3回 1月22日（木）キャラクターを説明するPart 1「マンガのキャラクターの説明」

第4回 1月29日（木）キャラクターを説明するPart 2「アニメのキャラクターの説明」

※内容は予告なく変更となる場合があります。



≪こんな方におすすめ≫

・学生時代以降、英語に触れる機会がなかった方

・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方

・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っている方

・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方

・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方 等

クリエイティブ業界で使う英語をおぼえよう！ ～クリスのランチタイム英会話【入門編】～

■日時

第1回 1月8日（木）12：15～12：45

第2回 1月15日（木）12：15～12：45

第3回 1月22日（木）12：15～12：45

第4回 1月29日（木）12：15～12：45

※終了時間は前後する場合がございます。ご了承ください。



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

Chris Larimore

クリーク・アンド・リバー社

プロフェッショナルエデュケーションセンター

アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号

ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号

グローバル言語企業に20年間勤務。企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、C&R社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメリカンフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き!



■受講料

無料



■対象

・クリエイティブに携わるすべての方

・ビジネス英語に興味がある方

・業界で使われる英語（英単語）を学びたい方



■定員

各30名



◆詳細・お申し込みはこちら

▼1/8（木）キャラクターを描くPart 1「体の描き方の説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169463/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169463/?rls)

※締切：2026年1月8日（木）12：45



▼1/15（木）キャラクターを描くPart 2「顔の描き方の説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169466/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169466/?rls)

※締切：2026年1月15日（木）12：45



▼1/22（木）キャラクターを説明するPart 1「マンガのキャラクターの説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169469/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169469/?rls)

※締切：2026年1月22日（木）12：45



▼1/29（木）キャラクターを説明するPart 2「アニメのキャラクターの説明」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169472/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169472/?rls)

※締切：2026年1月29日（木）12：45





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「クリスのランチタイム英会話」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)