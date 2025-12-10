【渋谷で開催！】２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝記念イベント「KASHIMA ANTLERS 2025 ONE展」（12/13～12/18）

株式会社鹿島アントラーズFC

Shibuya Sakura Stage（以下、渋谷サクラステージ）にて、スペシャルイベント「KASHIMA ANTLERS 2025 ONE展」を2025年12月13日（土）から12月18日（木）までの6日間限定で開催することとなりましたので、お知らせいたします。

本イベントは、クラブパートナーである東急不動産株式会社の協力のもと、２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝の栄光を象徴するシャーレ・トロフィーを東京・渋谷で出張展示する特別企画です。

クラブ施設での展示の合間を縫って東京へやってくる優勝シャーレ・トロフィー展示をはじめ、クラブオフィシャルフォトグラファーの写真展、そして最新テクノロジーを活用した没入型映像体験を通じて、2025シーズンの栄光と熱狂を五感で感じていただけます。 入場無料となっておりますので、ぜひこの機会に渋谷サクラステージにお越しください！

【2日間限定】

2025シーズン戴冠記念・優勝シャーレ/トロフィー特別展示

２０２５明治安田Ｊ１リーグ優勝を記念し、栄光のシャーレおよびトロフィーを12月13日（土）～14日（日）の2日間限定で、特別展示いたします。クラブの歴史に刻まれた新たな栄光の象徴を、ぜひ、間近でご覧ください。また、会期を通して会場の大型サイネージを活用した「特別記念撮影エリア」を設置。歴史的な一瞬を再現するフォトスポットとして、お楽しみください。

【臨場体験】没入型映像コンテンツ

「MATCH DAY ~immersive edition～」の上映

「激闘の追体験」をコンセプトに、会場内に専用シアターを設営し、クラブの定番映像コンテンツ「MATCH DAY」の特別編集版を上映いたします。本映像は、WONDER VISION TECHNO LABORATORY株式会社（WV社）が開発した**没入型映像ソリューション「WV Sphere 5.2」**の技術を採用し、湾曲型スクリーンへ投影いたします。サポーターの歓声に包まれ、ピッチサイドに肉薄する、これまでにない究極の臨場感をご体験いただけます。