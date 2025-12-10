冬のご褒美に。RORRY、楽天スーパーセール「最後の6時間」で最大50％OFFの特別フェアを開催
女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ロリー）は、楽天スーパーセールのラスト6時間限定で、最大50％OFFの特別フェアを開催いたします。
12月の冷たい空気に寄り添うカイロや、外出時のお守りのように頼れるモバイルバッテリーなど、冬に嬉しい人気アイテムを中心に、心がふっと温かくなるラインアップをご用意しました。
さらに今回は、全商品に使える5％OFFクーポンも併用でき、やさしい価格でお買い物を楽しめる特別な機会となっています。
一年の終わり、自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったりの内容です。
■ セール概要
期間： 2025年12月4日(木)20:00 ～ 12月11日(木)01:59
割引： 最大50%OFF（今年最安）
対象： RORRY楽天市場店(https://a.r10.to/hPEtdF)
(※)商品名をクリックすると、各商品の販売ページへアクセスできます。
■ 冬をやさしく彩る、RORRYの特別セール１. SNSに大人気 モバ充 カラビナ付き
【年間最安 710円OFF!】＼SNS話題沸騰／
RORRY モバイルバッテリー apple watch 急速充電 5000mAh 2本ケーブル内蔵（D2-5000）(https://a.r10.to/hk5hH6)
当店通常価格4,099円
3,689円送料無料
＼Bigセール！1000ポイントバック／
RORRY 10000mAh ケーブル内蔵 USB-C+lightningケーブル 20W 軽量 小型（D2-10000）(https://a.r10.to/hYh0kg)
4,999円送料無料
【年間最安 20%OFF!】
RORRY【超急速Ultra版】 大容量 (20000mAh PD30W) 2本ケーブル内蔵（D2-20000）(https://a.r10.to/h5EQZu)
当店通常価格6,990円
5,592円送料無料
★最大460ポイントバック【SNS話題沸騰 超ミニ 急速充電】
RORRY Apple Watch 充電器 モバイルバッテリー USB-C ケーブル内蔵 （D2-2500）(https://a.r10.to/hP42Wo)
2,599円送料無料
★SS超特価 限定2899円【SNS大人気 】
RORRY モバイルバッテリー 軽量 小型 携帯充電器 Type-C + iPhone用ライトニング 2本ケーブル内蔵 （T1-5000）(https://a.r10.to/h54vPe)
当店通常価格3,990円
2,899円送料無料
２.スタンド式のモバイルバッテリー
【年間最安で6174円！P5倍+500円！12/11迄～今年ラストSSセール】
業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器 （M3）(https://a.r10.to/hkcJEv)
当店通常価格7,999円
6,999円送料無料
4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
＼P10倍&クーポン最安で9999円／
【自信作 究極の充電器 45W】RORRY ワイヤレス充電器 4in1 magsafe対応 大容量（M5/M4）(https://a.r10.to/hYvDH1)
8,495～9,495円送料無料
【年間最安で4699円！300off！1211迄～今年ラストSSセール★】
RORRY 昇進版 モバイルバッテリー qi2認証・10000mAh・折りたたみスタンド型 （M8）(https://a.r10.to/hk4W93)
当店通常価格5,999円
4,999円送料無料
半額セール！年間最安で2895円！
最強新作 3in1ワイヤレス充電 magsafe 小型 軽量 10000mAh 15W 1.8cm薄型 （P1）(https://a.r10.to/hFqa6P)
当店通常価格5,990円
2,895円送料無料
【年間最安で3839円！12/3 20:00～今年ラストSSセール★今はカゴへ！】
超小型・マカロン色・magsafeリング＆スタンド付 5000mAh 3in1ワイヤレス充電器 （D13）(https://a.r10.to/hYrf20)
3,839円送料無料
３.ACコンセント一体型モバイルバッテリー
【今年ラスト＆年間最安で3282円★12/3 20:00スタート！今はカゴINで確保】
RORRYモバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh ACプラグ付き 携帯バッテリー（CB06）(https://a.r10.to/hgSnsn)
3,282円送料無料
【年間最安で4699円！12/3 20:00～今年ラストSSセール★今はカゴへ！】
RORRY lightningケーブル内蔵 ACコンセント一体型モバイルバッテリー （CB02）(https://a.r10.to/hkWScf)
当店通常価格5,299円
4,699円 送料無料
【年間最安で4409円！P10倍+500円offクーポン 12/11迄～今年ラストSSセール】
RORRY モバイルバッテリー コンセント一体型 超小型・ACアダプター取り外し・USB-Cケーブル内臓 5200mAh （CB02-C）(https://a.r10.to/hRVIxr)
当店通常価格4,409円
４.冬に最適！充電式カイロ
【年間最安で3299円！300円offクーポン 12/11迄～今年ラストSSセール】
冬の対策-繰り返してカイロ 充電式 ハンドウォーマー 電子式 （2個セット・10000mAh大容量・充電と収納スタンド付）(https://a.r10.to/hY0sqx)
当店通常価格3,599円
3,299円送料無料
■ 追加の「5％OFFクーポン」で、さらにやさしい価格に
最後の6時間限定で、セール価格と併用できる
全商品対象の5％OFFクーポンをご用意しています。
ちょっと迷っていたアイテムも、この機会に気軽に手に取っていただけるように。
冬の日々を、ふんわりと明るくしてくれるアイテムと出会える瞬間です。
クーポンはこちらから：
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Tk1JQi1SSFM2LUtWTVMtSlJDTw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=Tk1JQi1SSFM2LUtWTVMtSlJDTw--&rt=)
クーポンコード：
IGR9-CFJI-KRD5-QPSR