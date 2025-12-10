蒸気加熱方式によるアンモニア分解パイロットプラントにて水素製造に成功

三菱重工業株式会社

◆ 当社総合研究所長崎地区のパイロットプラントにおけるアンモニア分解によって、純度99%の水素製造を達成

◆ アンモニアを活用する水素サプライチェーン構築に向け、中規模・分散型のアンモニア分解システムの開発を推進

三菱重工業は、独自のアンモニア分解システム※1の開発に関して、当社総合研究所長崎地区に設置したパイロットプラントにおいて、このたび、蒸気を加熱源として利用することによって、原料のアンモニアを分解し、純度99％の水素を製造することに成功しました。蒸気加熱方式によるパイロットスケールでの水素製造は世界で初めて※2となります。

アンモニア分解システムのパイロットプラント

当社の蒸気・排ガス加熱方式は、バーナー燃焼熱を用いる従来の技術に比べ、低い反応温度でのシステムの運転を可能にするため、運転コストを削減できます。加えて、燃焼炉が不要なため、システムの小型化を実現できるなど、優れた特徴を有しています。

脱炭素社会の実現に向け、燃焼してもCO2を排出しない燃料である水素の利活用は、世界的に拡大しています。中でもアンモニアは、水素を安全かつ大量に長距離輸送・貯蔵できる「水素キャリア」として注目されています。

当社は、今回の成果を生かし、アンモニアを水素キャリアとする水素サプライチェーンの構築に向け、水素需要地の近くに設置可能な中規模・分散型アンモニア分解システムの開発を推進します。また、このパイロット試験の結果を踏まえ、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に採択された事業※3における開発を、株式会社日本触媒、北海道電力株式会社と協同で加速します。これらによって、脱炭素技術の早期確立・社会実装を図るとともに、持続可能なカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

アンモニア分解水素製造装置（HyMACS(R)）のイメージ図

