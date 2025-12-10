等身大ファンタジーを歌うバンドhalogenが、バラードの新曲『MOON』をリリース、あわせてMVをプレミア公開。新調したアー写も公開。

The Orchard Japan

等身大ファンタジーを歌う4ピースバンドのhalogenが、今の季節に聞きたくなる温かいバラードの新曲「MOON」を本日12/10(水)配信リリースし、ミュージックビデオもプレミア公開した。あわせてクリエイティブを一新した新しいアー写も公開している。

大切な人に出会えたことで、その人にしか湧かない、その人に出会えたからこそ知った感情をバラードで優しく歌い上げた一曲。楽曲の前半は極めてシンプルなアレンジで、Vo/Gt 小野の歌声が最も輝く形に作り上げた。後半はバンドも合流し、轟音の中でコーラスが響き渡るセクションもあり、halogen の幅広さが際立つアレンジに仕上げ、一曲を通して『声』がフィーチャーされた作品が出来上がった。誰かに芽生えた強い気持ちを「忘れないように」、また相手に「忘れられないように」という思いで書き上げた、今年一年を締めくくる渾身の一曲が完成。

そして公開されたミュージックビデオは、halogenにとって初めてキャストを向かい入れて制作した作品である。相手を思いながら手紙を書き続ける男性の日常を描写しており、言葉を選び、書き直し、積み重ねていく過程を追うことで、この曲に深度を持たせている。

また、メンバーが二十歳を迎えるこのタイミングで、クリエイティブを一新したアーティスト写真を公開した。青春の一幕を切り取り音楽にしてきたhalogenの今後が気になる、少し大人な一枚に仕上がっている。

▼作詞作曲を担当した小野汀太のコメント

誰かを好きになったり、心を惹かれたり、憧れたりする。そんな誰かがいるだけで僕らはなんでも出来てしまう。大切な人を思う気持ちが生まれた瞬間について歌った曲です。

君に芽生えたあの強い感情、君がいるだけでどれほど強くなれて弱くなれたのか、

聴いてくれるあなたにとっての「君」を思い浮かべて聞いてほしいです。

▼プロフィール

halogen（よみ：ハロゲン）

Vo/Gt 小野汀太、Gt 大槻歩夢、Ba 佐久間裕一朗、Dr 加藤颯太による4ピースバンド。

宮城県出身で、現在は東京を拠点に活動する。高校の軽音部をきっかけに結成され、全員2005年生まれの、”05世代”を牽引するバンドの一つ。

9年ぶりに復活した閃光ライオット2023 のファイナリスト、そして閃光ライオット2024でも初となる2年連続のファイナリストとなり、仙台からhalogenの後を追うバンドが多く出てくるなど、バンドマン界隈からの注目も浴びている。

⻘春の切り取り方が素晴らしく、⻘くエバーグリーンな楽曲は多くの若者に力を与えている。

X：https://x.com/halogen_band

TikTok：https://www.tiktok.com/@halogen_band

Instagram：https://www.instagram.com/halogen_band/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCfAruQuNa8-8J8qZAiy7QYw

▼リリース情報

2025年12月10日リリース

デジタル5th Single「MOON」

配信リンク：https://orcd.co/halogen_moon

▼ミュージックビデオ

2025年12月10日20:00公開

「MOON」

YouTubeリンク：https://youtu.be/CyQcxmlVjl4