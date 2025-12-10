Hypebeast が新たな音楽事業として、ディストリビューション・レーベルブランド Hypetrak を日本で始動

Hypebeast Japan株式会社



Hypebeast Ltd.（本社：香港､代表取締役社長：Kevin Ma）は、コンテンポラリーカルチャーとライフスタイルのグローバルプラットフォームであり、編集主導のニュースやeコマースを中心に展開しながらも、2024年5月、音楽ディストリビューション・レーベルブランド「Hypetrak」を日本でローンチしました。

Hypebeast Ltd.は2005年に設立され、北米、アジア太平洋、ヨーロッパなど世界中に読者を持つ上場メディア企業です。現在、『Hypebeast』は、関連する複数のコンテンツ配信プラットフォーム、クリエイティブエージェンシー「Hypemaker」、eコマースおよび小売プラットフォーム『HBX』を含む、広範囲のメディアブランドに拡大しています。

音楽がファッションや文化に与える影響を深く認識し、『Hypebeast』は新進気鋭のアーティストを積極的にフィーチャーし、文化を牽引する力としての音楽の重要性を伝えることに注力してます。この取り組みの一環として、Hypebeastは新たな才能を発掘し、音楽シーンに新たなインパクトをもたらすことを目指し、音楽ディストリビューション・レーベルブランド「Hypetrak」を日本で立ち上げました。

Avex Music Creative Inc.の音楽配信代行サービス「BIG UP!」との提携し、『Hypebeast』独自の視点を通じて日本の新進気鋭のアーティストの才能をキュレーションし、紹介していきます。『Hypebeast』はメディアプラットフォームを活用して、彼らの卓越した才能を世界中のリスナーに紹介し、新世代のミュージシャンの成長を育む包括的なプロモーションサポートを提供します。取り組みには、特集記事、独占インタビュー、HypetrakがキュレーションするSpotifyプレイリスト、戦略的なソーシャルメディアキャンペーンが含まれます。『Hypebeast』のリーチとブランド力を活用することで、「Hypetrak」は革新的なアプローチを取り入れることで日本の音楽業界において新たな才能の発掘と育成を推進していきます。





Hypetrakディストリビューション作品

- VaVa 『Rolling Stone』シングル- VaVa 『凍京』シングル- ASOBOiSM 『断捨離 feat. サーヤ』シングル- GOUU 『Mandarin』シングル- STARKIDS 『Do It』シングル- MAJOR FORCE PRODUCTIONS 『MURDER FACE 2025 REMIX feat. LEO今井』シングル- SARA-J 『Butterfly』シングル- 11 『Theory of Art』シングル- SARA I. 『Detox』シングル- MAJOR FORCE PRODUCTIONS 『続・愛のテーマ』シングル- GOUU 『ProtoTape』EP- SARA I. 『私たちYABAI』シングル- T-STONE 『Travel ( feat. NSW yoon ) 』シングル- WillHalo 『Misunderstood』シングル- T-STONE 『120』EP- 11 『DREAMS COME TRUE』シングル- NITRO MICROPHONE UNDERGROUND 『DAY ONE』シングル

詳細については、media@hypebeast.comまでお問い合わせください。

Hypebeastについて

2005年に設立されたHypebeastは、メンズコンテンポラリーファッションのリーディングプラットフォームです。カルチャー軸で好奇心旺盛なHypebeastは、世界中で起きているトピックスをピックアップし、編集主導のニュースやコマーシャルにおける主要なオンラインプラットフォームの1つとなりました。現在15カ国以上で展開しており、読者はファッション、アート、音楽、デザイン、ライフスタイルなど、カルチャーに関連性の高い最新のニュースや動向を知ることができます。詳しくは、Hypebeast.comをご覧ください。

About Avex Music Creative Inc.

Avex Music Creative Inc.（エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社）は、エイベックスグループの一員として、音楽制作およびプロモーション、音楽配信、CD流通の最前線で活動しています。音楽業界における革新的なリーダーシップと卓越したクリエイティビティを提供することを目指し、アーティストやクリエイター、協力企業との協働を通じて、独自の音楽文化への創造と貢献に励んでいる。