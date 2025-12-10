【人気宅配ピザ「ピザーラ」× チャンネル登録者数1,450万人超YouTuber「きまぐれクック」】きまぐれクック監修のコラボ商品がPIZZA-LAにて発売　動画で人気のヤンニョムソースをピザ化

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「きまぐれクック」監修の商品を株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」にて販売いたします。

きまぐれクックとピザーラが共同開発！ “動画から生まれたコラボピザ”がついに完成

きまぐれクックさんの動画でも人気の“ヤンニョムソース”をピザ用に共同開発！

エビやアサリなどの魚介の旨みを凝縮しつつ、リンゴやウメのフルーティーな酸味を加え、濃厚で甘辛いコクのある味わいに仕上げました。

コラボのきっかけは、「きまぐれクック」のサブチャンネル『きまぐれクックのサボり場』で

今年10月に公開された「美味しいピザが食べたくて…」という動画。

DIYのピザ窯で焼いたオリジナルピザを紹介する内容で、その動画を見たピザーラが「ピザーラでも一緒に美味しいピザを作ってみませんか?」とお声がけしたことから、今回の企画がスタートしました。



まず、ピザーラが動画内で作られていた4種のピザを再現し、きまぐれクックさんが試食。

その中でも「海鮮ヤンニョムピザ」と「焼肉ピザ」については特に高い評価をいただき、この2種類をベースにコラボピザの開発が始まりました。



開発にあたり、「もっとインパクトのある味にしたい」というきまぐれクックさんの意見を受け、魚介にも肉にも合う“甘辛ヤンニョムソース”を共同開発。



この特製ソースを軸に、シーフードとカルビの2商品の試作を重ね、ついに今回のコラボピザ『3種魚介のヤンニョムシーフード』『ヤンニョムカルビピザ』が完成しました。



一つの動画がきっかけで生まれた期間限定の特別なコラボピザ、



開発経緯の動画を見てから頼めば、美味しさ倍増!あのヤンニョム味わってみたかった!という皆さん、ぜひこの機会にご賞味ください。

■特設ページ

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_202512_KimagureCook_pizza.aspx

■きまぐれクック動画

メニュー開発の様子をぜひご覧ください!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6E7iYHr5veo ]

■商品紹介

豪華シーフード×甘辛ヤンニョム! 『3種魚介のヤンニョムシーフード』

エビ・カニ・イカの“魚介ゴールデントリオ”に特製の甘辛ヤンニョムソースを合わせた贅沢なシーフードピザ。生搾りフレッシュレモンで、爽やかな味わいも楽しめます。

きまぐれクック監修

『3種魚介のヤンニョムシーフード』

Pサイズ:3,080円～

Mサイズ:3,580円～

Lサイズ:5,900円～

※ハーフ&ハーフは「きまぐれクック監修 ヤンニョムカルビピザ」との組み合わせでのみご注文いただけます

※テイクアウト割引サービスは対象外となります

甘辛×旨みの王道! 『ヤンニョムカルビピザ』

甘辛い特製ヤンニョムソースをよく絡めたジューシーなカルビと、もやしのシャキシャキ食感が相性抜群。動画由来の“焼肉系ピザ”をピザーラ流にアレンジした食べ応えのある一枚。

きまぐれクック監修

『ヤンニョムカルビ』

Pサイズ:2,740円～

Mサイズ:3,180円～

Lサイズ:5,240円～

※ハーフ&ハーフは「きまぐれクック監修 3種魚介のヤンニョムシーフード」との組み合わせでのみご注文いただけます

※テイクアウト割引サービスは対象外となります

※価格は税込です

※生地タイプにより価格が異なります

※販売期間・価格は予告なく変更する場合あります

※写真はイメージです

■きまぐれクックよりメッセージ

魚捌き系で活動していて、ピザを作らせていただく日が来るとは!本当に嬉しいです！

この企画は僕がサブチャンネルであげたピザの動画が全ての始まりだったのですが、

まさかこんなことに発展するなんて・・・まさにYouTubeドリームですね！



実際に自分で作ったことがあるからこそ、プロの技術には驚かされます。



今回のコラボ商品のピザは2種類とも本当に美味しいです！

僕のヤンニョムソースをベースにピザ用に開発した

特製ヤンニョムソースを使用し、「魚介」「お肉」それぞれの ”旨み” を最大限引き立てています。

僕のアイデアとピザーラさんの技術!奇跡のタッグマッチを是非ご堪能ください！

■きまぐれクックとは

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』YouTubeの登録者数は2025年7月3日時点で1,400万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。

■きまぐれクック

https://www.youtube.com/@kimagurecook

■かねこ道具店

https://kaneko-douguten.com

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp