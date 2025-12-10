「トイズチャンネル」2回目の居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ九州祭 in 福岡~』を開催いたしました！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「トイズチャンネル」が2回目の居酒屋イベント『酒酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ九州祭 in 福岡~』を開催いたしました。

「トイズチャンネル」2回目となる居酒屋イベント『酒もみんなも愛してる(ハート) ~トイズ九州祭 in 福岡~』が、韓美 博多店にて開催されました！

前回の東京開催に続き、今回もファンの皆さまとの距離が近く、終始アットホームで笑顔あふれるイベントとなりました。

乾杯で幕を開けたイベントは、そのまま最初の歓談タイムへ。

テーブルごとにメンバーとの会話が広がり、福岡ならではのあたたかい空気の中で交流がスタートしました。

歓談中には、前回好評だった「ツーショットチケット」を購入いただいた方がメンバーとの撮影を楽しむ姿が見られ、会場全体に笑顔があふれていました。

続いては、今回の目玉企画ともいえるじゃんけん大会！

「初参加限定」「リピーター限定」「テーブル代表戦」の3回戦に分けて行われ、

勝つたびに歓声が上がる白熱の展開に…！

勝ち上がった参加者にはスペシャル景品が用意され、れんからは私服、よーこからはチャンネル内の企画でも着用した特攻服が贈られるなど、会場は大盛り上がりとなりました。

イベントの締めくくりには、チェキ撮影会を実施し、一人ひとりとの特別な撮影を通して、終始楽しい雰囲気でイベントはフィナーレを迎えました。



初の福岡開催でしたが、皆さまの温かい雰囲気に包まれ、トイズメンバーにとっても

思い出に残るとても楽しいイベントとなりました。



ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!

今後もファンの皆さまに楽しんでいただける企画をつくってまいりますので、次回の開催もぜひお楽しみに！

【トイズチャンネル】

https://www.youtube.com/@toys-channel

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp