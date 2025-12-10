サンドボックス型ストラテジーRPG『歴史の終わり』早期アクセス開始

株式会社トライシステム

株式会社トライシステムは、同社が運営するゲームパブリッシャーレーベル「WorldMap」より、サンドボックス型ストラテジーRPG『歴史の終わり』が2025年12月10日 20:00（JST）よりSteamにて早期アクセスを開始したことをお知らせいたします。

本作では、これまで配信していたデモ版に寄せられた多数のフィードバックをもとに改善を行い、改良版デモを12月2日に配信済みです。さらにバグ修正や安定性向上を含む調整を加えたバージョンをもって、このたび早期アクセスとして販売を開始いたしました。

また、発売にあわせて公式Xアカウントを開設。

ゲーム最新情報に加えて、初心者向けの攻略情報や、本作の魅力をわかりやすく伝える4コマ漫画形式のコンテンツなど、プレイヤーが世界に入りやすくなる情報を発信してまいります。

■『歴史の終わり』について

『歴史の終わり』は、中世風の世界を舞台にしたサンドボックス型ストラテジーRPGです。

プレイヤーは育ての親のもとを離れ、名もなき浪人として広大な世界へ旅立ちます。盗賊、交易商、騎士、果ては王まで、どのように生きるかはプレイヤー自身の選択によって変化します。

作中の世界では、「分断」と「憎悪」の増幅によって「世界崩壊度」が上昇し、一定値を超えるとゲームオーバーとなります。

プレイヤーが行動しなくても世界は緩やかに崩壊へ向かっていくため、世界の崩壊を食い止めることがゲーム全体の大きなテーマとなっています。

NPCは独自の意思を持ち、状況に応じて行動を変化させます。

プレイヤーの何気ない選択や介入が多数のNPCに波及し、歴史に大きなうねりを生み出すことで、プレイするたびに異なる物語を体験できる作品です。

■公式Xアカウントを開設

『歴史の終わり』の最新情報をより分かりやすく、親しみやすく届けるため公式Xアカウントを開設いたしました。

- ゲーム最新情報- アップデート告知- 初心者向け攻略情報- プレイフィールをわかりやすく伝える4コマ漫画形式のコンテンツ

などを中心に、プレイヤーが本作の世界へスムーズに入り込めるようサポートする情報を発信してまいります。

公式X： https://x.com/teoh_game

■ 開発者について

- タイトル：歴史の終わり- ジャンル：サンドボックス型ストラテジーRPG- 開発：畳部屋- パブリッシャー：WorldMap- 発売日：2025年12月10日（早期アクセス版）- プラットフォーム：Steam- 価格：2,800円（税込）- 公式サイト：https://end-of-history.worldmap-game.com- Steamストア：https://store.steampowered.com/app/2953520/

畳部屋（榊原 寛）

@TatamibeyaGames(https://x.com/TatamibeyaGames)

ヨーロッパ在住の個人ゲーム開発者。学生時代には西洋史研究やタンザニア建築装飾の調査などを経てゲーム制作の道へ。

海外スタジオで『サイバーパンク2077』などの環境アーティストとして参加し、個人作品として『NOSTALGIC TRAIN』（2018）、『FARAWAY TRAIN 最涯の列車』（2021）をリリース。

著書『背景アーティスト導きの書』やYouTube番組『ゲームさんぽ』での技術解説など、技術発信にも精力的に取り組んでいます。

■WorldMap について

WorldMapは、パブリッシング業務からIP展開までを手がけるインディーゲームレーベルです。

培ってきたクリエイティブ制作力とデータドリブンな戦略立案を強みに、クリエイターに寄り添った伴走支援を提供しています。

また、インディーゲーム展示イベント 「DREAMSCAPE」 を企画・運営し、クリエイターとプレイヤーをつなぐ場づくりにも注力しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社トライシステム（WorldMap 広報担当）

E-mail：contact@worldmap-game.com

Web：https://makers-official.com