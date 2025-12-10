DUSTCELL、4th Album「碧い海」本日12月10日(水)リリース！ リード曲「青」のMVも公開

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属アーティスト・DUSTCELLが、2025年12月10日(水)に通算4枚目となるフルアルバム「碧い海」をリリースいたしました。DUSTCELLがアルバムをリリースするのは約1年半ぶりとなります。また、リリース日の夜リード曲「青」のMVも公開いたしました。

さらに、本アルバムを携えて2026年1月から3月に全国9箇所をまわる全国ツアー【DUSTCELL TOUR 2026 -碧い海-】を開催いたします。

■本日 4th Album「碧い海」リリース

本日12月10日(水)にDUSTCELLの4th Album「碧い海」をリリースいたしました。DUSTCELLがフルアルバムをリリースするのは約1年半ぶりとなります。

TVアニメ「君は冥土様。」エンディングテーマ「表情差分」、RPG『崩壊：スターレイル』黄泉イメージソング「畢竟」、TVアニメ『ガチアクタ』エンディング主題歌「灯火」などのシングルを含む全11曲を収録しております。

2025年3月にデビュー5周年として開催した初の日本武道館を成功させたDUSTCELLが、また新たな一歩を踏み出す1枚となっています。

本アルバムは、初回生産限定盤および通常盤の2形態で発売されます。初回生産限定盤は、CDに加え、アートブック、アクリルスタンド、缶バッジ、ステッカーを同梱した特製ボックス仕様となっております。通常盤はCDアルバムのみの仕様です。

DUSTCELL「碧い海」Streming / Download

https://lnkfi.re/DUSTCELL_aoiumi_251210

■リード曲「青」MV公開

さらにアルバムのリード曲となるM1「青」のMVをYouTubeに公開しました。

「青」はアレンジにぎゅる子（ex. C￠Cª）を迎え、ポストロック×ドラムンベースというアプローチでDUSTCELLの新たな一面を見せた1曲。

MVはDUSTCELLのアルバムクロスフェードや「心臓」のMVを担当した映像クリエイターreiyaが制作しました。

〈reiya「青」ディレクターコメント〉

「青」という楽曲をいただいたときに青から連想される色々なものを考えました。

「月の裏」Kanadevia Hall公演にてMisumiさんが「書く」ことについて仰られていたことが印象的で、それは詩や曲を書くというニュアンスだったと思いますが、それと同時にDUSTCELLが描く音楽の世界観と、それを受け取った皆さんが作り上げる空間がひとつの作品のように感じられて、作品を描き続けるアーティストのように「描く」という動作から展開する内容となりました。

困難に揺さぶられながらも少しずつ前向きに光へ進んでいく様を、海の底から地上の光を見上げるような世界観をイメージしながら制作を進めました。固執していた自我を捨てるように自在に姿かたちを変えながら克服し、共に進んでいくという前向きな内容となっています。

2025年12月10 日(水) 20:00 MV公開DUSTCELL - 青 (Music Video)

https://youtu.be/41UYWheCkQc

■作品情報

2025年12月10日(水)リリース

DUSTCELL

4th Album「碧い海」

（ALLT RECORD）

初回生産限定盤通常盤

・初回生産限定盤 (XNTH-00008)：\5,500 (税込)

・通常盤 (XNTH-00009)：\2,750 (税込)

［収録曲］

1.青

2.畢竟 ＊RPG『崩壊：スターレイル』黄泉イメージソング

3.音楽

4.憂いの化け物

5.SCAPEGOAT

6.灯火 ＊TVアニメ『ガチアクタ』エンディング主題歌

7.いちばんぼし

8.ブルーマーブル

9.表情差分 ＊TVアニメ「君は冥土様。」エンディングテーマ

10.後書き

11.心臓

［パッケージ内容］

▼初回生産限定盤

・特殊BOXパッケージ

・CDアルバム

・アートブック

・アクリルスタンド

・缶バッチ（3個）

・ステッカー（3枚）

▼通常盤

・CDアルバム

［店舗別購入者特典］

・FINDME STORE by THINKR…卓上カレンダー

・その他…A4クリアファイル

※特典は無くなり次第、終了となります。

※特典の取り扱いが無い店舗もございますので、特典の有無はショップにお問い合わせください。

［販売ショップ一覧］

https://allt-record.lnk.to/aoiumi_CD

［Streaming / Download］

https://lnkfi.re/DUSTCELL_aoiumi_251210

■2026年1月から全国9箇所をまわるアルバムツアー開催決定

4th Album「碧い海」を携えての全国ツアー【DUSTCELL TOUR 2026 -碧い海-】を2026年1月から3月に開催することも決定いたしました。

【DUSTCELL TOUR 2026 -碧い海-】

2026年1月28日(水) 神奈川 KT Zepp Yokohama

2026年1月31日(土) 大阪 Zepp Osaka Bayside

2026年2月7日(土) 宮城 仙台PIT

2026年2月11日(水・祝) 福岡 福岡DRUM LOGOS

2026年2月13日(金) 香川 高松festhalle

2026年2月15日(日) 広島 BLUELIVE HIROSHIMA

2026年2月20日(金) 愛知 Zepp Nagoya

2026年3月15日(日) 北海道 札幌 PENNY LANE 24

2026年3月18日(水) 東京 Zepp Haneda (TOKYO)

［ツアー詳細ページ］

https://alltstudio.jp/news/734/

［チケット料金］

\7,500 (税込) ＋ドリンク代

＊アリーナスタンディング・指定席 共通

＊未就学児はご入場できません。

＊1人4枚まで

［チケット情報（イープラス）］

２次プレオーダー受付

受付期間：2025年12月1日(月) 12:00 ～ 12月14日(日) 23:59

https://eplus.jp/dustcell/

［主催・企画］THINKR

［制作・進行］ALLT STUDIO

［チケットに関するお問い合わせ］

https://eplus.jp/qa/

［各公演に関するお問い合わせ］

■2025年月28日(水) KT Zepp Yokohama

［問］DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

■2026年1月31日(土) Zepp Oasaka Bayside

［問］キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日 12:00～17:00）

■2026年2月7日(土) 仙台PIT

［問］キョードー東北 022-217-7788（平日13:00～16:00｜土曜 10:00～12:00）

■2026年2月11日(水・祝) 福岡DRUM LOGOS

［問］キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土 11:00～15:00)

■2026年2月13日(金) 高松festhalle

［問］デューク高松 087-822-2520（平日11:00～17:00）

■2026年2月15日(日) BLUELIVE HIROSHIMA

［問］YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 （平日12:00～17:00） https://www.yumebanchi.jp/

■2026年2月20日(金) Zepp Nagoya

［問］サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

https://www.sundayfolk.com/contact/

■2026年3月15日(日) 札幌 PENNY LANE 24

［問］ マウントアライブ 050-3504-8700（平日｜11:00～18:00）

■2026年3月18日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

［問］DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

■その他リリース情報

DUSTCELL

Blu-ray「ONE at 日本武道館」

発売中（2025年7月23日(水) 発売）

\8,909+tax / XNTH-00006~7



ALLT RECORD

■収録内容

〈DISC1〉

1.DERO

2.火焔

3.Heaven and Hell

4.TOUBOU

5.オルターエゴ

6.Mad Hatter

7.NO PAIN

8.足りない

9.LAZY

10.表情差分

11.SOPPY

12.LILAC

13.bibouroku

14.雨の植物園

15.PLAIN

16.Void

17.狂う獣

18.SCAPEGOAT

19.Nighthawk feat. たなか

20.漂泊者

21.過去の蜃気楼

22.独白

23.命の行方

24.FAKE

25.アネモネ

26.ORIGINAL

27.心臓

28.ONE

EN1.終点

EN2.CULT

EN3.STIGMA

〈DISC2〉

Documentary - Behind The Scene



・LIVE PHOTO BOOK

［販売ショップ一覧］

https://lnk.to/DUSTCELL_20250723_PKG

■DUSTCELLプロフィール

ボーカルのEMAとコンポーザーのMisumiによる2人組音楽ユニット、DUSTCELL。

それぞれ歌い手とボカロPとしてキャリアを積んできた2人は、DUSTCELLの結成から注目を集め、以降、精力的に作品リリースとライブを行っている。

ダークで退廃的な世界に深く踏み込み、傷、痛み、命、孤独といったテーマに寄り添いながら、時には闇の中に希望の光を見出し、また時には光から闇へと手を伸ばす。変わりゆく自らの創作意欲を恐れず受け入れ、表現し続ける。そうして生まれた楽曲たちに全身全霊で命を吹き込み、ライブパフォーマンスではまるで生き物のように表現する。替えのきかない存在として、リスナーにとっての浄化、救済となれたら。

2025年3月にはデビュー5周年を記念した初の日本武道館公演を開催。

・DUSTCELL

Twitter https://twitter.com/DUST_CELL

YouTube https://www.youtube.com/c/DUSTCELL

TikTok https://www.tiktok.com/@dust_cell

note https://note.com/dustcell/

・EMA

Twitter https://twitter.com/eumza1

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkE97czy6qsA2e_4EHOK9Bw

Instagram https://www.instagram.com/301ye/

Twitch https://www.twitch.tv/beehlv3_

・Misumi

Twitter https://twitter.com/zeitms

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8c-dBnOuvKsoxSOUihQi0Q

Instagram https://www.instagram.com/zeitms/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト：https://alltstudio.jp/

（運営 株式会社THINKR： https://thinkr.jp/）