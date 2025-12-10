ハッピーホリデー、一足早いココラシカからの贈り物！新定番のウィンターソング「白い嘘」をリリース！ MV公開！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

今年で全員20歳のギターレス3ピースバンド・ココラシカが、冬らしい楽曲をセルフプロデュースで書き下ろした！恋心抱く主人公が、羞恥心から「好きだ」という本心を言葉で伝えられず、幼気な嘘を付いてしまう。溢れだしそうになる気持ちをデートが終わる前に伝えたい、という淡い恋心を唄った１曲に仕上がっている。ラスサビの盛り上がりに加えスレイベル、足音、ココラシカならではのシンセメロディで白銀の世界観を演出し、今回も生演奏による録音で生音ならではの良さが感じられる。大切な人と「白い嘘」を聞きながらココラシカと共に特別な冬を過ごしてほしい。

また本日20時より「白い嘘」Music VideoがココラシカYouTubeチャンネルにて公開される。

2021年結成、都立鷺宮高校出身。“1杯の酔える音楽を” をテーマに、シンプルで無駄のない音楽の美しさを表現する。今年で全員20歳のギターレス３ピースバンド。高校在学時にリリースした楽曲「恋よ、踊り出せ」がSNSを中心に話題になる。2024年に入り楽曲リリースを重ね、3rd Digital Single「花瓶」は読売テレビ『未成年～未熟な俺たちは不器用に進行中』のエンディング主題歌に起用された。2025年3月20日には初のワンマンライブ「三原色」をSpotify O-Crestにて開催し、5月1日にフォーライフミュージックエンタテイメントよりメジャーデビューを迎え、同月1st Mini Album「Freedom」をリリースした。来年１月には成人式をコンセプトにしたココラシカのワンマンライブがShibuya eggmanにて開催される。

◎リリース情報

ココラシカ

Digital Single「白い嘘」

2025年12月10日（水）配信

配信はコチラ：https://cocolashika.lnk.to/Whitelie

◎Music Video

「白い嘘」Music Video公開中

公開URL：https://youtu.be/MxwFQ66YfZ4

◎ワンマンライブ情報

ココラシカ 2ndワンマンライブ「乾杯～ココラシカ成人式ワンマンライブ～」

日程：2026年1月17日(土)

会場：Shibuya eggman

前売り：\3,000 / 前売り(成人割チケット)：\2,000 ※別途ドリンク代

e+販売期間： 2025/10/1(水) 0:00~2026/1/16(金) 23:59

詳細はこちら：https://cocolashika.com/live-event/Q9VHOFRo

※Ba.らなデザインのオリジナル手売りチケットも各ライブ・イベント等で販売中

◎その他ライブ情報

Mel Live Tour 2025「LIFE」

日程：2025年12月11日(木)

会場：TOKIO TOKYO

詳細はこちら：https://cocolashika.com/live-event/AkPriNVc

CROWN HEAD 3rd ONEMAN LIVE「TO THE NEXT PAGE」

日程：2025年12月28日(日)

会場：渋谷FOWS

詳細はこちら：https://cocolashika.com/live-event/NXK_BNbp

黒酢ライフ presents「流れ着いた出発点」

日程：2026年1月25日(日)

会場：下北沢THREE

詳細はこちら：https://cocolashika.com/live-event/XUuFW_sN

【SNSリンク】

ココラシカ Official Web Site：https://cocolashika.com/

ココラシカ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cocola_deer

ココラシカ Instagram：https://www.instagram.com/cocola_deer/

ココラシカ X：https://x.com/cocola_deer

ココラシカ TIkTok：https://www.tiktok.com/@cocola__deer