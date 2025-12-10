12月16日(火)開催「freee IPO Day 2025」にIPO協会 轟の代表理事が登壇します

IPO協会 轟 一般社団法人

IPOの無限の可能性を唱えるIPO協会 轟 一般社団法人 代表理事 会長である加藤広晃が、12月16日(火)にfreee株式会社が主催する「freee IPO Day 2025 挑戦者が未来を切り拓く日。」に登壇します。本セミナーは、日本のスタートアップエコシステムが直面する転換期において、次世代のリーダーたちと共に非連続な成長への「本質」を探究するカンファレンスです。スタートアップ企業やIPO準備企業の経営層・責任者、非連続の成長を目指す企業のCXOやご責任者様なら誰でも参加できるオープンなイベントとなっています。

当協会の代表 加藤は、タイムテーブル02・CFOの役割（14:15-14:55）CFOの「最重要ミッション」とは？─ IPOを成し遂げた3人が語る、CFOの役割と本質にファシリテーターとして参加します。

パネラーとして登壇するのは、株式会社インフキュリオン 取締役 執行役員 CFO 野上 健一氏、クラシル株式会社 取締役 CFO 戸田 翔太氏、株式会社タイミー 取締役 CFO 八木 智昭氏の3名です。上場された各社CFOの方々に、IPO準備の過程やIPO後の取り組みについてお話いただきます。成長企業のCFOはどんな景色を見ているのか？IPOの専門家である当協会代表の加藤が鋭く質問してまいります。

【開催概要】

イベント名：freee IPO Day 2025

日時：2025年12月16日（火）13:00開場 19:30閉演

対象：非連続の成長を目指す企業のCXO、ご責任者様

場所：日本橋三井ホール(https://nihonbashi-hall.jp/)（東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 COREDO室町1 5F／エントランス4F）

※東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結

定員：200名

参加費：無料

申込先：https://www.freee.co.jp/lp2/ipoday/

主催：freee株式会社

お問い合わせ：freee-ipoday2025@freee.co.jp

【タイムテーブル】

01オープニング 14:00-14:15

フリー株式会社 CEO 佐々木 大輔氏

02 CFOの役割 14:15-14:55

CFOの「最重要ミッション」とは？─ IPOを成し遂げた3人が語る、CFOの役割と本質

株式会社インフキュリオン 取締役 執行役員 CFO 野上 健一氏

クラシル株式会社 取締役 CFO 戸田 翔太氏

株式会社タイミー 取締役 CFO 八木 智昭氏

IPO協会 轟 一般社団法人 代表理事 会長 加藤広晃

03 カルチャー 15:10-15:50

グロースを支える組織カルチャーとは？～変わる勇気、変えない覚悟～

akippa株式会社 代表取締役社長 CEO 金谷 元気氏

any株式会社 代表取締役 CEO 吉田 和史氏

株式会社YOUTRUST 専門役員 ヒューマンリソース部部長 石原 沙代子氏

フリー株式会社 専務執行役員 CHRO 川西 康之氏

04 戦略的グループイン 16:05-16:45

UPSIDERが非連続な成長戦略に「みずほフィナンシャルグループとの共創」を選んだ理由とは？

株式会社UPSIDER 代表取締役社長 宮城 徹氏

フリー株式会社 常務執行役員 CSO 武地 健太

05 特別セッション 17:00-17:40

yutori片石 × freee佐々木『ゆとり』が生む熱狂 VS 『マジ価値』という哲学～世代を超えるリーダーシップのカタチ～

株式会社yutori 代表取締役社長 片石 貴展氏

フリー株式会社 CEO 佐々木 大輔氏

フリー株式会社 常務執行役員 Chief Growth Officer 高村 大器氏

06 Networking Event 18:10-19:30

交流会

【IPO協会 轟 一般社団法人 代表理事 会長 加藤広晃プロフィール】

一橋大学商学部卒業。

2007年 公認会計士試験合格後、監査法人入所、IPO&VC監査、IFRSアドバイザリー、価値算定業務等に従事。

2013年 広告系IT企業に上場責任者として入社、海外売上比率50%超 世界8拠点の経営管理体制構築と共に2015年、東証マザーズ上場を実現。上場後は経理財務執行役員としてクロスボーダーM&AのPMIやIFRS適用を牽引。

2017年 メディア系IT企業に入社後、取締役就任。

2018年12月 東証マザーズ&福証Q-board重複上場を実現。

2021年 IPO協会 轟 一般社団法人 設立、代表理事就任。

共著に「IPOをめざす起業のしかた・経営のポイントいちばん最初に読む本」(2020年9月 アニモ出版)

【IPO協会 轟 一般社団法人 法人概要】

法人名：IPO協会 轟 一般社団法人

所在地：東京都港区北青山3-6-7 明治安田生命青山パラシオタワー11F

代表者：代表理事 会長 加藤 広晃

設立：2021年2月

事業内容：IPOに関する普及啓蒙、経営管理に関する研究及び研修

上場確度可視化ツール"IPO Todoroki Score(R)"( https://iposcore.todorok-evolution.jp )の提供等

URL：https://www.todorok-evolution.jp