2025 SUPER FORMULA『IIJ Group SFgo AWARD』発表！お気に入り登録No.1「推しドライバー部門」は、2年ぶり2度目の受賞【16号車 野尻智紀】に決定！

2025 SUPER FORMULA『IIJ Group SFgo AWARD』発表！

株式会社日本レースプロモーションお気に入り登録No.1「推しドライバー部門」Supported by IIJは、2年ぶり2度目の受賞【16号車 野尻智紀】お気に入り登録No.1「推しチーム部門」Supported by ABEMAは、3年連続3度目の受賞【TEAM MUGEN】シーズン最速のタイヤ交換「ピットクルー部門」Supported by 横浜ゴムは、初受賞【VANTELIN TEAM TOMʼS】に決定！

国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は12/10(水)、合同テスト・ルーキーテストが行われている鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)にて、2025シリーズ表彰式「SUPER FORMULA AWARDS - Partner Thanks Day」を開催し、今年の『IIJ Group SFgo AWARD』各部門の受賞者を発表しました。

＜写真：『IIJ Group SFgo AWARD』初受賞となったピットクルー部門の受賞者たち(鈴⿅サーキット)＞

『IIJ Group SFgo AWARD』は、モータースポーツ業界の今後のエンターテインメントとしての発展を目指し、JRPが運営するSUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』で取得しているファンの登録情報や、車両から伝送されるテレメトリーデータを活用し、定量的かつ公正に計ることができる称号を設定し、ドライバーやチームスタッフに様々な視点でスポットライトを当てることを目的に2023年シーズンからスタートしている取り組みです。

2025年シーズンは初年からタイトル協賛をいただいているIIJ／IIJ Groupの他、SUPER FORMULA NEXT50パートナーのABEMA、同パートナーの横浜ゴムが加わり、豪華賞典の行方が注目となっておりました。各部門の受賞者は以下のとおりです。

『SFgo』お気に入り登録No.1ドライバーは誰だ！？「推しドライバー部門」

賞金100万円獲得！2年ぶり2度目の受賞【16号車 野尻智紀】

＜写真：受賞した16号車 野尻智紀選手とプレゼンターの株式会社 IIJ エンジニアリング 代表取締役社長 山井美和氏＞

＜受賞コメント：野尻選手＞

「⾮常に嬉しく思います。長くスーパーフォーミュラには2014年から参戦していますが、たくさんの方々の支えと、ファンの方々の応援があってこそだと思います。残念ながらチャンピオンは取れなかったので、来年はまたしっかりチャンピオンを取れるように頑張って走りますので、たくさんの方々の応援をよろしくお願いします。」

『SFgo』お気に入り登録No.1チームはどこだ！？「推しチーム部門」

賞金100万円獲得！3年連続3度目の受賞【TEAM MUGEN】

＜写真：受賞したTEAM MUGEN監督 田中洋克氏らとプレゼンターの株式会社AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 営業局 局長 古賀 誠隆氏＞

＜受賞コメント：田中監督＞

「こうして表彰していただけると、本当に多くのファンの人に応援されているんだなと改めて感じます。本当にありがとうございます。チーム無限はこれからも、かっこいい、強い、速いチームを作ってゆきます。もっとスーパーフォーミュラも盛り上がるように頑張って、来年もまた獲得できるよう頑張りますので、応援をよろしくお願いします。」

シーズン最速のタイヤ交換クルーはどのチームだ！？「ピットクルー部門」

横浜ゴムタイヤ5セット獲得！初受賞【VANTELIN TEAM TOMʼS】

＜写真：受賞したVANTELIN TEAM TOMʼS テクニカルディレクター山田淳氏らとプレゼンターの横浜ゴム株式会社 タイヤ消費財商品企画部 モータースポーツグループ 主査 末次敬氏＞

＜受賞コメント：山田テクニカルディレクター＞

「素晴らしい賞をありがとうございます。ドライバーは常に注目されますが、メカニックの人たちが輝くところがなかなかないですけど、その中でこうした賞をいただけるのは大変光栄に思います。今年は5.243秒、来年は4秒台に入れるよう頑張ってもらいますので、引き続きお願いします。」

関連ニュース

・ファン投票で決まる今年のNo.1「推しドライバー」は誰だ！？ほか 2025 SUPER FORMULA『IIJ Group SFgo AWARD』協賛発表 「推しチーム」部門にABEMA、「ピットクルー」部門に横浜ゴムの協賛決定

→ https://superformula.net/sf3/release/23814/

・瑶子女王杯2025 SUPER FORMULA 来場者数過去最高更新！～昨年記録した過去最高21万人を更新し、前年比126%となる来場者数26.4万人を達成～

→ https://superformula.net/sf3/release/24172/