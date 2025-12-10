ミラティブパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバーが「新人王ＧＲＡＮDＰＲＩＸ予選 Ｓｅａｓｏｎ４」にてＴＯＰ１０に２名入賞！

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」の所属ライバーが２０２５年１１月２０日から１１月２３日に開催されたMirrativ内のイベント「新人王ランキングGRANDPRIX Season４」にて参加された配信者の中でランキングTOP１０の内２名が入賞したことをお知らせいたします。

新人王GRANDPRIX予選とは

「新人王ランキングGRANDPRIX予選」は、新人王ランキングで10位以内に入賞した方のみが参加できる新人配信者のためのランキングイベント。上位入賞で運営配信でのご紹介などを獲得できます。

入賞ライバーによるファンの皆さまへのメッセージ

５位「サバ男」

こんさば～！サバ男って書いて「さばおとこ」です！夜寝れない人は僕の枠でゆっくりまったりお話ししていってくださいね～！たまに変な企画やったり突発でコラボしたりと、やりたい事をのびのびとやってます！「来てくれる視聴者を大事に、みんなを楽しませられるように」をモットーに頑張るから遊びにきてね！

ファンの皆さまへのメッセージ

新人王GRANDPRIX予選5位！応援してくれた皆さんのおかげでの5位！本当に大感謝です！！始まる前は不安だらけだったけれど、一緒に居てくれた皆のおかげで頑張れました！！これからも皆と楽しく過ごしたい！そんなサバ男に会いに来てください！！

メンバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-sabaotoko

７位「きのこのこ」

みんなおはよーーーーん きのこのこのこ元気の子！！！！！！ どうもきのこのこです！ いつかみんなが『人生を"気楽に生きられる"時が来たらいいな』と思って活動をしています。

ファンの皆さまへのメッセージ

まさか7位を掴み取ることができるなんて……！大感動です。 挑戦前から掲げていた「下剋上」、みんなのおかげで叶えることができました。本当にありがとう！！ そして関わってくれたすべての方の存在が、心の支えになりました。 だからこそ、そんなみんなにもっともっとたくさんの”楽しさ"と"面白さ"をお届けしていきます！！！！ 改めて、新人王GRANDPRIX予選ありがとうございました。 せーーーの！！！おつきの！

メンバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-kinokonoko

入賞記念インタビュー記事

メンズは後から伸びる！「サバ男」と「きのこのこ」ミラティブ新人王GRANDPRIX予選入賞記念インタビュー

https://note.com/otagroup/n/nd7301967f61c

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集 ※12月15日までのエントリーでオリ曲オーディションに参加可

ミラミラの特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年11月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

・リアルイベントを開催

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp