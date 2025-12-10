【桃山学院大学 工学部】成績優秀者給付型奨学金を新規導入
桃山学院
＞案内チラシはこちら
2026年4月開設となる工学部について、大学入学共通テスト利用入試を対象とした給付型奨学金を設置。基準を満たす成績で合格・入学された方に対し、1年次学費(入学金+1年次の年間授業料)の全額もしくは半額相当額を給付します。※人数の上限なし。給付型の為、返還は不要です。
●対象となる学部／入試制度
工学部／大学入学共通テスト利用入試（前期）（後期）（工学部特別日程）｜５教科型・４科目型
●対象となる基準
【５教科型において得点率６０％以上】
＝１年次学費（入学金+1年次の年間授業料）の【全額】相当額を給付
【４科目型において得点率６０％以上】
＝１年次学費（入学金+1年次の年間授業料）の【半額】相当額を給付
桃山学院大学では、2026 年度入試 （今年度実施） の併願入試を対象とした「入学申込金返金制度」や「入学申込金分納制度」、修学支援新制度対象者への「授業料等延納制度」等、経済的な負担を軽減する制度を導入してきました。
今後も、様々なかたちで受験生の皆様の進路選択を支援してまいります。
＞案内チラシはこちら
https://www.andrew.ac.jp/campuslife/pdf/shogakukin_engineering.pdf