KYOGOKU PROFESSIONALより発売されました「KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー」が楽天市場の「枕・抱き枕ランキング」で1位を獲得いたしました！
2025年11月28日、【KYOGOKU PROFESSIONAL】より発売されました、「KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー」が楽天市場の、「枕・抱き枕ランキング」で1位を獲得いたしました。
この場をお借りしてご報告および、改めてお客様のお声をご紹介させていただきます。
KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー
【詳細】
金額：14,950円（税込）
素材：ナイロン(記事・毛糸)
ウレタン・低反発素材(中材)
サイズ：横幅60cm
縦幅36cm
カラー：ブラック
【商品ページ】
Kyogoku ナノシルクケラチンピロー 寝るだけ美容 髪のうねり・肌荒れ・疲労感(https://kyogokupro.com/products/4761/kyogoku_%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC_%E5%AF%9D%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E7%BE%8E%E5%AE%B9_%E9%AB%AA%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%AD%E3%82%8A_%E8%82%8C%E8%8D%92%E3%82%8C_%E7%96%B2%E5%8A%B4%E6%84%9F)
- 【特徴】
KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピローは、髪と肌と心を整える夜へ導く、美容師発の再生ピロー。
摩擦を抑えるバイオフォーム構造とマイクロセル構造を搭載し、美の休息をデザインします。
どれほど高価なトリートメントを使っても、睡眠中に起きる摩擦で髪が傷めば美しさは続きません。
KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピローは、ナノサイズのシルク繊維とケラチンタンパク質を融合した独自コーティングを採用し、寝返りによる摩擦や静電気を抑えます。
髪表面をミクロレベルで整えながら保湿し、朝に触れた瞬間まとまる状態へと導きます。
体温と圧力を感知して沈み方を調整するバイオフォーム構造を採用し、首・肩・頭を最適な角度で支えます。
呼吸が深まりやすい姿勢を自然に再現するため、寝つきの悪さに悩む人もリラックス状態へ向かいやすい設計です。
そして通気性を最大限まで高めたマイクロセル構造は、空気の流れをコントロールします。
湿気や熱を逃し、快適な温度を保ちながら、枕内部を清潔な状態にキープし、気になる臭いも防いでくれます。
- リアルな口コミをご紹介
嬉しいお声を多数いただいております。
抜粋して紹介いたします。
出典：楽天市場(https://review.rakuten.co.jp/item/1/406780_10000284/1.1/?l2-id=item_review)
出典：楽天市場(https://review.rakuten.co.jp/item/1/406780_10000284/1.1/?l2-id=item_review)
出典：楽天市場(https://review.rakuten.co.jp/item/1/406780_10000284/1.1/?l2-id=item_review)
- KYOGOKUグループホームページ
KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。
「KYOGOKU PROFESSIONAL」
https://kyogokupro.com/
「Kyogoku Professional / CBD」
https://kyogokupro.com/cbd
「KYOGOKU SALON」
https://kyogokusalon.com/
「京極アカデミー」
https://kyogokupro.com/academy/
「KYOGOKU Youtube short」
https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA
「KYOGOKU 公式Line」
https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true
「LINEギフト」
https://mall.line.me/sb/b8f05f9e
【JOB VR】
https://jobvr.co.jp/
【眉ラボ】
https://mayulabo.jp
【中国版のTiktok「抖音」】
https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAzKSc8VCnHB39cCQewLy1Q99fZBi9ZE9AUIwbWQo8Ew0aPiSCjCjCHD8-ak_aIs1d
【本件に関するお問合せ先】
※お問い合わせに関しましては、メールにてお願い申し上げます。
株式会社kyogoku 広報担当：山本
メールアドレス：ster@kyogokupro.com