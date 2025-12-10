KYOGOKU PROFESSIONALより発売されました「KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー」が楽天市場の「枕・抱き枕ランキング」で1位を獲得いたしました！

株式会社Kyogoku

2025年11月28日、【KYOGOKU PROFESSIONAL】より発売されました、「KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー」が楽天市場の、「枕・抱き枕ランキング」で1位を獲得いたしました。






この場をお借りしてご報告および、改めてお客様のお声をご紹介させていただきます。




KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピロー




【詳細】


金額：14,950円（税込）


素材：ナイロン(記事・毛糸)


ウレタン・低反発素材(中材)


サイズ：横幅60cm


縦幅36cm


カラー：ブラック



【商品ページ】


Kyogoku　ナノシルクケラチンピロー　寝るだけ美容　髪のうねり・肌荒れ・疲労感(https://kyogokupro.com/products/4761/kyogoku_%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC_%E5%AF%9D%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E7%BE%8E%E5%AE%B9_%E9%AB%AA%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%AD%E3%82%8A_%E8%82%8C%E8%8D%92%E3%82%8C_%E7%96%B2%E5%8A%B4%E6%84%9F)







- 【特徴】


KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピローは、髪と肌と心を整える夜へ導く、美容師発の再生ピロー。



摩擦を抑えるバイオフォーム構造とマイクロセル構造を搭載し、美の休息をデザインします。



どれほど高価なトリートメントを使っても、睡眠中に起きる摩擦で髪が傷めば美しさは続きません。



KYOGOKU バイオスリープ ナノシルクケラチンピローは、ナノサイズのシルク繊維とケラチンタンパク質を融合した独自コーティングを採用し、寝返りによる摩擦や静電気を抑えます。



髪表面をミクロレベルで整えながら保湿し、朝に触れた瞬間まとまる状態へと導きます。



体温と圧力を感知して沈み方を調整するバイオフォーム構造を採用し、首・肩・頭を最適な角度で支えます。



呼吸が深まりやすい姿勢を自然に再現するため、寝つきの悪さに悩む人もリラックス状態へ向かいやすい設計です。



そして通気性を最大限まで高めたマイクロセル構造は、空気の流れをコントロールします。



湿気や熱を逃し、快適な温度を保ちながら、枕内部を清潔な状態にキープし、気になる臭いも防いでくれます。



- リアルな口コミをご紹介


嬉しいお声を多数いただいております。


抜粋して紹介いたします。







