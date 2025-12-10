『タイトーマイルストーン4』2026年3月26日（木）発売決定！本日より予約開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、好評発売中のNintendo Switch(TM)用ソフト「タイトーマイルストーン」シリーズの第4弾となる『タイトーマイルストーン4』を2026年3月26日（木）に発売、本日より予約開始することをお知らせします。また、本作の発表を記念して高田馬場ゲーセンミカド（東京都新宿区）とのコラボイベントを開催いたします。

『タイトーマイルストーン4』とは

『タイトーマイルストーン4』は、多数のアーケードゲームを移植した「アーケードアーカイブス」シリーズをリリースしている株式会社ハムスターの開発協力のもと、ブロック崩しの決定版「アルカノイド」や、トラックボールゲームの名作「サイバリオン」をはじめ、1980～90年代初頭のタイトーのアクションゲームを10タイトル収録したNintendo Switch用ソフトです。

収録タイトル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/652_1_60f537afb6eac72d017a0e93cdf1365e.jpg?v=202512110927 ]

ロングTシャツ付きの「ファミ通DXパック」含むパッケージ版が予約開始！

『タイトーマイルストーン4』に加え、ゲームをモチーフにしたアパレルグッズを展開する「EDITMODE」による本作オリジナルデザインのロングTシャツを加えたセット商品『タイトーマイルストーン4』ファミ通DXパックも本日より予約開始します。

また、ショップ特典として、本作に収録されたタイトルからセレクトしたサウンドトラックを収めたスペシャルCD「タイトーサウンドマイルストーン4」および、オリジナルステッカーをご用意いたしました。

『タイトーマイルストーン4』 ファミ通DXパック

11,480円（税込）

エビテン[ebten]：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g7015026032631/

ショップ特典ショップ特典１.

タイトーサウンドマイルストーン4

ショップ特典２.

オリジナルステッカー

※ショップ特典はAmazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン[ebten] / スクウェア・エニックス e-STOREでご予約いただくと付属する特典です。

※特典は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。

高田馬場ゲーセンミカドとのコラボイベントの開催が決定！

『タイトーマイルストーン4』の発表を記念し、「ゲーセンミカド」とのコラボイベントを開催いたします。イベント期間中は高田馬場ゲーセンミカド店内に本作収録タイトルが遊べる筐体が並ぶほか、対象の3タイトルについてアーケードアーカイブスまたは高田馬場ゲーセンミカドよりエントリーできる「アケアカ×ゲーセンミカド スコアアタック大会」も開催いたします。イベントの詳細は特設ページよりご確認ください。

イベント特設ページ

https://www.taito.co.jp/taitomilestones/event/Mikado_2025(https://www.taito.co.jp/taitomilestones/event/Mikado_2025)

【製品情報】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/652_2_0463a8b7e04de15f631e689ce02a868b.jpg?v=202512110927 ]

なお、北米・欧州におけるパッケージ版、ダウンロード版の販売はClear River Games AB（本社：スウェーデン）社が担当します。

【関連サイト】

『タイトーマイルストーン4』公式HP：https://www.taito.co.jp/taitomilestones/vol_04

『タイトーゲーム』 公式X：https://twitter.com/TAITO_Apps

タイトーWEBサイト：https://www.taito.co.jp/

