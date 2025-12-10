イマーシブシアター（没入型演劇）専門劇団「ファントム座～Phantomeria」新作『バレンタインイマーシブシアター　悪魔のショコラティエ』上演決定！（キャストコメントあり）

『バレンタインイマーシブシアター　悪魔のショコラティエ』が2026年2月6日(金)～2月8日(日)にピアノカフェ・ベヒシュタイン（東京都港区西新橋３丁目２３－６）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/phantomza



２０２５年に結成された、イマーシブシアター（没入型演劇）専門劇団「ファントム座～Phantomeria」。同年１０月に、満員御礼にて大成功を収めた旗揚げ公演からはや２か月。


待望の新作「悪魔のショコラティエ」が２０２６年２月６日からピアノカフェ・ベヒシュタイン（東京都港区新橋）で上演決定！





悪魔のショコラティエが店長をつとめるチョコレート専門店『ナイトメア』には、死んだ人間が集まるらしい。


今宵の客は、恋人にプロポーズに行く途中でストーカーに殺された大人気男性アイドル。


彼を追って店にやってきた幼なじみ、その姉で死んだアイドルのマネージャー。


アイドルだった男は記憶を失っていて、２人の女性のうちどちらが恋人でストーカーなのかが思い出せない。


恋のキューピッドのあなたは、迷える死者たちの恋愛を正しく成就させることができるのか。



主演は一般公募のキャストオーディションで合格した副島和樹、桜樹楓のWキャスト。


他に元アフィリア・サーガのユカフィン、元Fragrant Driveの板橋加奈などアイドルや、シンガーソングライターの山田リイコ、シンガーのまーりん、舞台俳優の東柊希、現役大学生の天玖ゆうがキャストとして出演。


企画・脚本は旗揚げ公演に引き続き、フリーアナウンサーの栗林さみが務め、タイトル・ロールである悪魔のショコラティエ役もつとめる。



キャストコメント



栗林さみ


今回ファントム座が挑戦するのは着席型のイマーシブシアターです。


観客が動き回らず座っているだけでも物語に没入できるよう、


華やかな演技と歌とダンスで、悪魔のチョコレート専門店『ナイトメア』へ誘います。


バレンタインデーにちなんだ甘くもほろ苦いストーリーを、一緒に作りあげましょう。





副島和樹


この度は、さみさん率いる“ファントム座”に参加でき光栄です。


その緻密な世界観に胸が高鳴っています。


イマーシブな没入感でキャラクターたちの葛藤に寄り添い、


共に物語を歩めるよう全力で挑みます。


夢のようなバレンタインをお届けできますように！





桜樹楓


今年のバレンタインシーズンは、ファントム座『悪魔のショコラティエ』でのご縁をいただき光栄です。


ずっと挑戦したかったイマーシブ。今から大変ワクワクしています。


悪魔のチョコレート専門店で何が起きるんだ…？





ユカフィン


ファントム座の2回目の公演に引き続き参加できて嬉しいです！


私達、そして観客の皆様と作り上げるイマーシブの楽しさが魅力的で


今からどんな公演になるのか楽しみです！


「悪魔のショコラティエ」で素敵なバレンタインのひとときを過ごしましょう(ハート)





山田リイコ


ファントム座旗揚げ公演に続き、人生2度目の女優業に挑戦させていただきます。


さみさんの脚本の特色である美しさと切なさを皆様にお届けできるよう、


全身で物語を紡ぎます。その瞬間を共にしていただけたら幸いです。





板橋加奈


初めまして板橋加奈です！


ファントム座旗揚げ公演ではスタッフとして携わらせていただいたのですが、


今回の作品ではキャストとしてチームに参加できることすごくうれC～く思います♪


精一杯ファントム座を盛り上げていける存在になれたらと思います☆


皆様、よろC～くお願いいたします！





天玖(てんく)ゆう


みなさまはじめまして、天玖ゆうと申します！


初めての挑戦でドキドキワクワクが止まりませんが、お姉様方に置いていかれないよう尽力します。


「ナイトメア」で甘くてビターな忘れられないひとときを貴方と。





東柊希(あずま しゅうき)


今回、初めてのイマーシブへの挑戦です。


時期も相まって素敵なバレンタインをお楽しみいただけたら幸いです！


皆様がどんな選択をするのか、そしてどんな物語へと進んでいくのか。


とても楽しみです！皆、チョコになっちゃえ♪





まーりん


旗揚げ公演に続き、ファントム座に携わらせていただける事、大変嬉しく思っております！


演出助手としても尽力します。今回の舞台はチョコレート専門店。


お客様と作るその回にしか感じられない物語、その豊かで香り高い時間を共に堪能いたしましょう！



ファントム座～Phantomeriaとは

2025年に結成した新進気鋭の演劇集団です。


イマーシブシアター（没入型演劇）専門の劇団で、


洋館やカフェなど没入感の高い施設を舞台に公演を行っています。


※イマーシブシアターとは・・・


観客席に座って演劇を観るのではなく、


観客も物語の中に入りこんで、


登場人物のひとりになったような没入体験ができる演劇です。


観客の目と鼻の先で演劇が展開されます。


ファントム座のキャストやスタッフは演劇経験だけでなく、


一芸に秀で、舞台を愛する精鋭ばかり。


「ファントム座」の名の通り、


毎回、謎の存在「ファントム」が登場する作品を没入感たっぷりに描いています。









公演概要

ファントム座バレンタインイマーシブシアター『悪魔のショコラティエ』


公演期間：２０２６年２月６日（金）～２０２６年２月８日（日）


会場：ピアノカフェ・ベヒシュタイン（東京都港区西新橋３丁目２３－６）



■キャスト


副島和樹


桜樹楓


栗林さみ


ユカフィン


山田リイコ


板橋加奈


天玖ゆう


東柊希


まーりん



■公演スケジュール


2/6(金) 18：45／朗読劇 20：45


2/7(土) 13：00／16：00／19：00


2/8(日) 13：00／16：00／19：00


※上演時間：約90分（本編60分）



■チケット料金(全て税込)


A:通常チケット\8,800-


B:キャスト直筆サイン入りアクスタつきケーキセット\15,000-


C:各公演4枚限定！死神チケット\20,000-


D:朗読劇プラン\4,000-



悪魔のショコラティエ公式サイト


https://phantomeria.my.canva.site/akumanochocolatier



