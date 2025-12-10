新製品 防水スモークマシン（ヘイズマシン） 野外イベントやイルミネーションの演出に最適 中国BASEFX社製品の総輸入販売開始
野外イベントでの照明演出やレーザー演出に欠かせないスモークマシン（ヘイズマシン）
これまで屋外モデル、防水モデルのスモークマシンは非常に少なく、室内モデルを使用していました。またイルミネーション現場ではスモークマシンによる演出が使われる機会もあり、屋外でも使用可能なスモークマシンの需要が高まっています。そこで弊社では中国BASEFX社製品の総輸入販売と屋外でも使用可能なIP65対応のスモークマシン（ヘイズマシン）の取り扱いを開始します
日本では弊社のみの正規輸入となります。
DMX端子搭載により照明卓からの制御も可能です
種類的には、ヘイズマシンです。
スモークマシンの種類では、ヘイズマシンに該当します。常に霧状の煙が噴霧されます。
強力なファンを内蔵しています。
IP65対応の防水ファンも販売開始
防水対応のファンもございます。
遠くまで拡散させたい方におすすめ
もちろんDMX信号に対応してますので 照明コントーラーでの制御もできます。
イルミネーションと連動も可能です。
製品仕様 (注意：ヘイズタイプのスモークマシンです。)
防水性能：IP65
電源仕様：AC 100V 50HZ/60HZ
（並行輸入品は22OV仕様ですのでの、直輸入しても正しくご使用できません。）
最大使用電力：1400W
ヒーティングタイム：約4分
最大噴霧量：約35ML / 分
DMXチャンネル：2 (1ch 風量 ，2ch ヘイズ量)
ワイヤレス機能：オプション（別売）
スモーク液タンク容量：4.8リットル
本体重量：約18kg
本体サイズ：541*370*431(mm)( ハンドルハーム含)
本体サイズ mm 変更する場合がございます。
【保証規定】
通常保証：３ヶ月（初期不良交換対応）
ただし消耗部品（ヒーター ポンプ ファンなど）は全て有償修理となります。
【販売価格】
お問い合わせください。
製造国：中国
【各種サービス】
各種スモークマシンの販売・レンタル・演出など お問い合わせください
【製品に関するお問い合わせ先】
ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）
https://venuslaser.jp/
電話：03-5826-4561
メールアドレス：info@venuslaser.jp