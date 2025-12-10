新製品 防水スモークマシン（ヘイズマシン）　野外イベントやイルミネーションの演出に最適　中国BASEFX社製品の総輸入販売開始

ヴィーナスレーザー株式会社

野外イベントでの照明演出やレーザー演出に欠かせないスモークマシン（ヘイズマシン）

これまで屋外モデル、防水モデルのスモークマシンは非常に少なく、室内モデルを使用していました。またイルミネーション現場ではスモークマシンによる演出が使われる機会もあり、屋外でも使用可能なスモークマシンの需要が高まっています。そこで弊社では中国BASEFX社製品の総輸入販売と屋外でも使用可能なIP65対応のスモークマシン（ヘイズマシン）の取り扱いを開始します

日本では弊社のみの正規輸入となります。DMX端子搭載により照明卓からの制御も可能です種類的には、ヘイズマシンです。

スモークマシンの種類では、ヘイズマシンに該当します。常に霧状の煙が噴霧されます。

強力なファンを内蔵しています。

IP65対応の防水ファンも販売開始

防水対応のファンもございます。

遠くまで拡散させたい方におすすめ

もちろんDMX信号に対応してますので 照明コントーラーでの制御もできます。

イルミネーションと連動も可能です。

製品仕様 (注意：ヘイズタイプのスモークマシンです。)

防水性能：IP65

電源仕様：AC 100V 50HZ/60HZ

（並行輸入品は22OV仕様ですのでの、直輸入しても正しくご使用できません。）

最大使用電力：1400W

ヒーティングタイム：約4分

最大噴霧量：約35ML / 分

DMXチャンネル：2 (1ch 風量 ，2ch ヘイズ量)

ワイヤレス機能：オプション（別売）

スモーク液タンク容量：4.8リットル

本体重量：約18kg

本体サイズ：541*370*431(mm)( ハンドルハーム含)

本体サイズ mm 変更する場合がございます。

【保証規定】

通常保証：３ヶ月（初期不良交換対応）

ただし消耗部品（ヒーター ポンプ ファンなど）は全て有償修理となります。

【販売価格】

お問い合わせください。

製造国：中国

【各種サービス】

各種スモークマシンの販売・レンタル・演出など お問い合わせください

【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）

https://venuslaser.jp/

電話：03-5826-4561

メールアドレス：info@venuslaser.jp