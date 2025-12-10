新製品 防水スモークマシン（ヘイズマシン）　野外イベントやイルミネーションの演出に最適　中国BASEFX社製品の総輸入販売開始

ヴィーナスレーザー株式会社

野外イベントでの照明演出やレーザー演出に欠かせないスモークマシン（ヘイズマシン）


これまで屋外モデル、防水モデルのスモークマシンは非常に少なく、室内モデルを使用していました。またイルミネーション現場ではスモークマシンによる演出が使われる機会もあり、屋外でも使用可能なスモークマシンの需要が高まっています。そこで弊社では中国BASEFX社製品の総輸入販売と屋外でも使用可能なIP65対応のスモークマシン（ヘイズマシン）の取り扱いを開始します




日本では弊社のみの正規輸入となります。


DMX端子搭載により照明卓からの制御も可能です


種類的には、ヘイズマシンです。

スモークマシンの種類では、ヘイズマシンに該当します。常に霧状の煙が噴霧されます。


強力なファンを内蔵しています。






IP65対応の防水ファンも販売開始

防水対応のファンもございます。


遠くまで拡散させたい方におすすめ


もちろんDMX信号に対応してますので　照明コントーラーでの制御もできます。


イルミネーションと連動も可能です。





製品仕様　(注意：ヘイズタイプのスモークマシンです。)


防水性能：IP65


電源仕様：AC 100V 50HZ/60HZ


　　　　　（並行輸入品は22OV仕様ですのでの、直輸入しても正しくご使用できません。）


最大使用電力：1400W


ヒーティングタイム：約4分


最大噴霧量：約35ML / 分
DMXチャンネル：2　(1ch 風量 ，2ch ヘイズ量)


ワイヤレス機能：オプション（別売）
スモーク液タンク容量：4.8リットル
本体重量：約18kg
本体サイズ：541*370*431(mm)( ハンドルハーム含)




本体サイズ mm 変更する場合がございます。


【保証規定】


通常保証：３ヶ月（初期不良交換対応）


ただし消耗部品（ヒーター　ポンプ　ファンなど）は全て有償修理となります。



【販売価格】


お問い合わせください。



製造国：中国



【各種サービス】


各種スモークマシンの販売・レンタル・演出など　お問い合わせください



【製品に関するお問い合わせ先】


ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）


https://venuslaser.jp/


電話：03-5826-4561


メールアドレス：info@venuslaser.jp