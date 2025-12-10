新製品 リモコンで制御可能な150Wムービングライト「VL-150W-Moving-IR」照明卓やDMXを使わずにムービングライトを制御できます。ホストクラブやガールズバー・カラオケ店などにおすすめ！

ヴィーナスレーザー株式会社

よくミュージックコンサートや音楽フェスなどで、ステージの照明演出に使われている「ムービングライト」　よく「うちのお店にも導入したい」とか「カラオケステージに設置してみたい」などのご相談をいただきます。ムービングライトそのものは非常に手頃な値段で購入できますが、一番の問題はその制御　照明機材を制御するDMXコントローラや照明卓も購入しないといけない場合が多く「機材は安いけど、結局コントローラーが、、、、」と諦めてしまうかたも多くいます。


　そこで弊社では、もっと手軽にLEDムービングライトを使いたい方のために、リモコン式のムービングライトを販売開始します。もちろんDMX端子（3Pin）も搭載してますので照明卓からの操作も可能です。　




付属のリモコンでムービングの操作やモードの切り替えが可能です。


制御できる項目は限られていますが、ちょっとした光の演出には便利です

【オススメの場所】


小規模のホストクラブ


カラオケバー・ガールズバー


コンセプトホテル


ちょっとしたステージがあるけど光の演出機材を探している方


なんか客寄せで機材を探してる方


自分の部屋をクラブ風にしたい方


セブンイレブン浜松鍛冶町店様



【製品仕様】　生産ロットにより仕様の変更がございます


LED光源：150W


電源：100V・50-60Hz
DMXチャンネル数：12チャンネル


ゴボ数：８種　オープン含


モード：サウンド　自動　DMX


リモコン：単四電池　約2-3ヶ月　IRリモコンは最大5-6m以内でご使用ください



本体サイズ：345*260*230mm


本体重量：約3kg



【販売価格】


定価：オープンプライス


市場販売価格：39,800円（税別）　台数お値引きあります。



製造国：中国



【デモ機材】


購入の前に試したい方　1週間無料のデモ機材があります。



【各種サービス】


各種 演出照明機材の販売　レンタル　照明プログラム　取付などお気軽にご相談ください



【製品に関するお問い合わせ先】


ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）


https://venuslaser.jp/


電話：03-5826-4561


メールアドレス：info@venuslaser.jp