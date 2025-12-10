新製品 リモコンで制御可能な150Wムービングライト「VL-150W-Moving-IR」照明卓やDMXを使わずにムービングライトを制御できます。ホストクラブやガールズバー・カラオケ店などにおすすめ！

ヴィーナスレーザー株式会社

よくミュージックコンサートや音楽フェスなどで、ステージの照明演出に使われている「ムービングライト」 よく「うちのお店にも導入したい」とか「カラオケステージに設置してみたい」などのご相談をいただきます。ムービングライトそのものは非常に手頃な値段で購入できますが、一番の問題はその制御 照明機材を制御するDMXコントローラや照明卓も購入しないといけない場合が多く「機材は安いけど、結局コントローラーが、、、、」と諦めてしまうかたも多くいます。

そこで弊社では、もっと手軽にLEDムービングライトを使いたい方のために、リモコン式のムービングライトを販売開始します。もちろんDMX端子（3Pin）も搭載してますので照明卓からの操作も可能です。

付属のリモコンでムービングの操作やモードの切り替えが可能です。制御できる項目は限られていますが、ちょっとした光の演出には便利です

【オススメの場所】

小規模のホストクラブ

カラオケバー・ガールズバー

コンセプトホテル

ちょっとしたステージがあるけど光の演出機材を探している方

なんか客寄せで機材を探してる方

自分の部屋をクラブ風にしたい方

セブンイレブン浜松鍛冶町店様

【製品仕様】 生産ロットにより仕様の変更がございます

LED光源：150W

電源：100V・50-60Hz

DMXチャンネル数：12チャンネル

ゴボ数：８種 オープン含

モード：サウンド 自動 DMX

リモコン：単四電池 約2-3ヶ月 IRリモコンは最大5-6m以内でご使用ください

本体サイズ：345*260*230mm

本体重量：約3kg

【販売価格】

定価：オープンプライス

市場販売価格：39,800円（税別） 台数お値引きあります。

製造国：中国

【デモ機材】

購入の前に試したい方 1週間無料のデモ機材があります。

【各種サービス】

各種 演出照明機材の販売 レンタル 照明プログラム 取付などお気軽にご相談ください

【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）

https://venuslaser.jp/

電話：03-5826-4561

メールアドレス：info@venuslaser.jp