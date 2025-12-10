新製品 リモコンで制御可能な150Wムービングライト「VL-150W-Moving-IR」照明卓やDMXを使わずにムービングライトを制御できます。ホストクラブやガールズバー・カラオケ店などにおすすめ！
よくミュージックコンサートや音楽フェスなどで、ステージの照明演出に使われている「ムービングライト」 よく「うちのお店にも導入したい」とか「カラオケステージに設置してみたい」などのご相談をいただきます。ムービングライトそのものは非常に手頃な値段で購入できますが、一番の問題はその制御 照明機材を制御するDMXコントローラや照明卓も購入しないといけない場合が多く「機材は安いけど、結局コントローラーが、、、、」と諦めてしまうかたも多くいます。
そこで弊社では、もっと手軽にLEDムービングライトを使いたい方のために、リモコン式のムービングライトを販売開始します。もちろんDMX端子（3Pin）も搭載してますので照明卓からの操作も可能です。
付属のリモコンでムービングの操作やモードの切り替えが可能です。
制御できる項目は限られていますが、ちょっとした光の演出には便利です
【オススメの場所】
小規模のホストクラブ
カラオケバー・ガールズバー
コンセプトホテル
ちょっとしたステージがあるけど光の演出機材を探している方
なんか客寄せで機材を探してる方
自分の部屋をクラブ風にしたい方
セブンイレブン浜松鍛冶町店様
【製品仕様】 生産ロットにより仕様の変更がございます
LED光源：150W
電源：100V・50-60Hz
DMXチャンネル数：12チャンネル
ゴボ数：８種 オープン含
モード：サウンド 自動 DMX
リモコン：単四電池 約2-3ヶ月 IRリモコンは最大5-6m以内でご使用ください
本体サイズ：345*260*230mm
本体重量：約3kg
【販売価格】
定価：オープンプライス
市場販売価格：39,800円（税別） 台数お値引きあります。
製造国：中国
【デモ機材】
購入の前に試したい方 1週間無料のデモ機材があります。
【各種サービス】
各種 演出照明機材の販売 レンタル 照明プログラム 取付などお気軽にご相談ください
【製品に関するお問い合わせ先】
ヴィーナスレーザー株式会社 担当：奥平（オクダイラ）・柴田（シバタ）
https://venuslaser.jp/
電話：03-5826-4561
メールアドレス：info@venuslaser.jp