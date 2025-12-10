【12/10～16】「日本橋三越」にて、スリランカ最古の紅茶ブランド「George Steuart Tea（ジョージスチュアートティ）」がポップアップストアを出店！

株式会社味とサイエンス

スリランカの老舗紅茶ブランド【George Steuart Tea（ジョージスチュアートティ）】（販売：株式会社味とサイエンス）は2025年12月10日（水）から12月16日（火）までの7日間、日本橋三越B1Fに期間限定店舗（ポップアップストア）を出店いたします。

公式サイトではお取り扱いのない少量セットや冬ギフトにぴったりな「ミルクティーギフトブック」、さらに紅茶とセットでお楽しみいただけるハチミツ関連商品など、特別な商品を多数ご用意してお待ちしています。

【冬のおすすめギフト１.】新商品！「ミルクティーギフトブック」

◆飲み方をミルクティーに限定し、異なるフレーバーのティーバッグをペアにした、特別なアソートセット。ミルクティー派のお客様にも紅茶の楽しみを感じてほしいという願いを込めて誕生しました！寒い冬に、温かいミルクティーでほっこりティータイムをお楽しみください。（税込2,160円）

【冬おすすめギフト２.】猫好き必見(ハート)イラストレーター365CAT.ARTデザインの封筒型紅茶アソート

◆猫イラストのパッケージが愛らしい紅茶アソート。イラストは人気イラストレーター365CAT.ART氏が「猫×愛」をテーマに描きました。封筒型の形状で、冬のお配りギフトとしてもおすすめです！（税込540円）

【キャンペーン】今回だけのスペシャルセットや限定商品も

◆催事限定！公式サイトでも買えない、20種以上のティーバッグから選べる1パック10袋入りが登場します。

【紅茶と一緒に】稀少なジャラハニーとジャラハニーキャンディー

◆高い抗菌活性力と抗酸化力のある完全無添加のナチュラルハニー『ジャラハニー』と、ジャラハニーを使ったキャンディーをご用意いたします。

【会場】日本橋三越 本館 地下１階

東京都中央区日本橋室町1-4-1

＜東京メトロ＞

銀座線・半蔵門線 「三越前」駅より徒歩1分

東西線 「日本橋」駅(B9出口)より徒歩5分

＜都営地下鉄＞

浅草線 「日本橋」駅より徒歩5分

＜JR＞

新日本橋駅より徒歩7分

東京駅(日本橋口)より徒歩10分

東京駅からは「無料巡回 バスメトロリンク日本橋」東京駅八重洲口のバス停(鉄鋼ビルディング)をご利用ください

【出店期間】2025年12月10日（水）～12月16日（火）

開催時間は、各日10:00～19:30

ここだけの限定商品のほか、定番・人気商品も取り揃えてお待ちしております

今後のポップアップストア予定

▶12月19日～12月21日 錦糸町マルイ

▶1月17日～19日 新潟伊勢丹

▶1月21日～26日 浦和伊勢丹

▶2月4日～10日 大丸心斎橋

※スケジュール等変更になる場合がございます。

開催数日前より公式サイトで告知いたします：https://gs-tea.jp/category/event

公式WEBサイト：https://gs-tea.jp/

公式ECサイト：https://gs-tea.shop/