クックパッド 年末年始の食費予算2万円が過半数「物価高と年末年始の食費に関する実態調査」高見え節約レシピ

利用者数No.1レシピサービス「クックパッド」を運営するクックパッド株式会社は、「物価高と年末年始の食費に関する実態調査」を実施しました。昨年から食費が増えたと回答した人は83.9%に対し、年末年始(12/31～1/3)の食費予算帯は横ばいです。それでも約5人に1人(21.1%)がカニを諦める予定であることがわかりました。本リリースでは「予算を抑えても豪華」「子どもが喜ぶ」などのニーズに応える年末年始レシピを提案します。

【社会状況】物価高が家計を直撃-食料品は2020年比+28%、魚介類+33%

- 食費が増えたと回答した人は83.9%、年末年始の予算帯はほぼ変わらず年末年始の予算帯は1万円以上～2万円未満の人の割合は56.64%→57.04%※とほぼ横ばい。※「わからない」回答除く、予算を設定している人の中での割合- それでも約5人に1人が「カニを諦める」予定(21.1%)カニ21.1%、いくら18.3%、数の子12.1%。おせちの品目数が「減る」予定15.2%。- ニーズは「予算を抑えても豪華に」「短時間」「子どもが喜ぶ」予算を抑えても豪華に見えるおせち料理16.0%、短時間で作れるおせち料理19.1%、子どもが喜ぶ年末年始料理20.6%。

2025年10月の消費者物価指数(2020年基準=100)によると、食料全体は128.1(+28.1%)、魚介類は133.1(+33.1%)、穀類は152.2(+52.2%)と、食卓の基本食材が軒並み3～5割上昇(※2)。物価高が家計を直撃しています。

【調査結果1】食費が増えた人が83.9%の中、年末年始の予算帯はほぼ変わらず

昨年から食費が増えたと回答する人が83.9%の中で、年末年始の食費予算帯はほぼ横ばいにとどまります。「わからない」と回答した人を除く、予算を設定している人では「1万円～2万円未満」と回答する人が最も多く、2万円未満の予算を掲げる人は2025年は56.64% 、2026年は57.04%と半数以上を占めています。ほかの予算帯においても大きな変化はなく、物価高の影響があるにもかかわらず、多くの人々が年末年始における食費予算を削減せず、一定の水準を維持したい傾向を示しています。

【調査結果2】約5人に1人が「カニを諦める」豪華食材検索も昨年比減少

約5人に1人(21.1%)がカニを諦める予定。背景には「予算不足」があります。物価高に合わせ年末年始の予算を増額せずに留めた結果、高価な食材を諦めざるを得ない状況です。おせち料理の品目数も、15.2%が「減る」予定。購入をやめるメニューは、栗きんとん36人、数の子35人、黒豆30人など、高価なメニューや手間がかかるメニューが上位に。2024年12月1週目と2025年12月1週目のクックパッドにおける検索データ(※3)を比較すると、カニ、いくら、数の子といった豪華食材の検索が減少しています。これは、「カニを諦める21.1%」「いくらを諦める18.3%」「数の子を諦める12.1%」という予算削減の傾向と一致します。

【調査結果3】ニーズは「予算を抑えても豪華に」「短時間」「子どもが喜ぶ」

年末年始の料理で知りたいレシピは、「短時間で作れるクリスマス料理」26.7%、「年末年始の作り置きレシピ」24.3%、「予算を抑えても豪華に見えるクリスマス料理」22.4%、「子どもが喜ぶ年末年始料理」20.6%、「短時間で作れるおせち料理」19.1%、「予算を抑えても豪華に見えるおせち料理」16.0%が上位。

クリスマスに作りたいクックパッドおすすめの高見え節約レシピ

《AyakoOOOOO さん》

クリスマスに♪パスタdeクリスマスツリー

https://cookpad.com/jp/recipes/19275883

フレッシュバジルより安くて手に入りやすいほうれん草パスタでソースを作り簡単オシャレなクリスマスツリーに♪彩りも良く、クリスマスパーティーにもピッタリ。

《よっちさん》

1つ34円！骨まで旨いクリスマスチキン

https://cookpad.com/jp/recipes/24303512

鶏胸肉2枚と玉ねぎ、厚揚げ豆腐、ちくわを使って栄養たっぷりのクリスマスチキンが30個作れるかさましレシピ♪骨の部分はちくわで作るので、骨取りいらずで食べやすく、子どもも大喜び！

《ユミエドさん》

最安！市販品で時短簡単クリスマスケーキ

材料費300円以内！スーパーなどで買える市販のロールケーキ、シュークリーム、ビスケットを使って作る見た目も華やかなブッシュドノエルケーキレシピ。少ない材料と費用でも、特別感のあるデザートを用意できます。

お正月に作りたいクックパッドおすすめの高見え節約レシピ

《AyakoOOOOOさん》

おせちに♪豆腐で節約&ヘルシー伊達巻き卵

https://cookpad.com/jp/recipes/19435239

おせちの定番・伊達巻きの卵を、はんぺんではなく豆腐を使うことによってカロリーも費用もカット♪フープロで作ってオーブンで焼くだけの簡単レシピです☆

《まちゃみ♪ママさん》

洋風味な節約おせち^^;;栗なしきんとん

https://cookpad.com/jp/recipes/18503820

値が張る栗の甘露煮なしでもバターの風味とおいしく仕上がる、洋風の節約きんとんレシピです。コロンとした見た目がかわいらしく食べやすい。日頃のおやつも！

《マダム・フィーカさん》

100円以下☆大根マリネ☆お節☆節約弁当

https://cookpad.com/jp/recipes/21647239

箸休めに、お正月のお節にもぴったり。

ポリポリ箸が止まらなくなる大根漬けレシピです。ちょっとイタリアンぽいですが、やみつきに◎

年末年始は「いつもより料理を楽しみに！」

クックパッド 広報本部長 小竹 貴子（こたけたかこ）

今回の調査から、昨年から食費が増えたと回答した人が83.9%に上る中でも、年末年始の予算帯はほぼ維持されていることが分かりました。一方で約5人に1人がカニを諦めるなど、「何にお金をかけるか」の選択がより厳しくなっています。クックパッドの検索データもこの傾向を裏付けています。

カニ・いくら・数の子といった豪華食材の検索が前年比で減少する中、知りたいレシピとしては「短時間で作れる」「予算を抑えても豪華に見える」が上位に挙がっており、限られた予算の中で満足度を最大化しようとする意識がうかがえます。年末年始の食卓は、暮らしのリズムや気分の変化を映し出す場でもあります。

本リリースでご提案した高見え節約レシピは、こうした実態を踏まえたものです。鶏むね肉や豆腐、市販品をうまく活用することで、予算を抑えながらも華やかさや特別感を演出できます。物価高でも工夫次第で食卓は楽しくなる。クックパッドはこれからも、そんな知恵が集まり届く場所でありたいと考えています。

