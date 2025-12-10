【イマジナ】1月15日(木) 大阪にて、関西企業の「4つの病巣」を治療する『共感価値の設計図』出版記念セミナーを開催

株式会社イマジナ

企業ブランディングと人的資本経営のコンサルティングを行う株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年1月15日（木）、大阪にて関西企業の経営者・人事責任者を対象とした「『共感価値の設計図』出版記念・経営者のためのインナーブランディングセミナー」を開催いたします。

本セミナーは、先般インテックス大阪で開催された「関西HR EXPO」にて当社が実施した実態調査により浮き彫りとなった、関西企業特有の構造的な組織課題に対し、最新の「行動経済学（ナッジ）」を用いた抜本的な解決策を提示するものです。

■ 開催背景：データが示す「関西企業の4つの病巣」

当社が発表した『関西企業の人的資本実態レポート2025』(https://imajina-whitepaper.studio.site/1-7)によると、関西のビジネス現場は今、以下の4つの深刻なパラドックス（病巣）に直面しています。

■ 本セミナーの特長：小手先のHowToではない「根本教育」

- OJTの機能不全（教育の放棄）： 92%の企業がOJTを導入しているものの、「指導に割く十分な時間がある」と回答したのはわずか18%。多忙な現場への「放置」が、若手の早期離職（入社3年以内の離職理由の64%が指導体制への不満）を招いています。- 主体性の二重拘束： 新卒採用で「主体性」を求める企業は88%に上りますが、現場で「失敗を許容する文化」を持つ企業は24%に過ぎません。「自走しろ」と命じながら「失敗するな」と禁じる矛盾が、若手の思考停止を引き起こしています。- エンゲージメントの死角（ぬるま湯化）： 従業員満足度が高いにもかかわらず、優秀な人材が辞めていく企業が35%存在します。10月の福岡DXPOで実施した同様の調査結果と比較しても、関西では「成長実感の欠如」を理由とした離職が顕著であり、居心地は良いが未来が見えない「静かなる絶望」が広がっています。- コスト配分の歪み（採用偏重）： 採用には一人当たり100万円規模の投資を行う一方、入社後の育成費には年間数万円程度しか投じていない企業が大半です。この投資バランスの欠如が「採用ブランド」と「現場の実態」のギャップを生み、早期離職を加速させています。

11月のHR EXPOおよび単独セミナーでは、延べ900名以上の経営幹部が当社ブースを訪れ、「これまでの精神論や表面的な制度改革では人が動かない」という共通認識を示しました。本セミナーは、明日から使えるような小手先のテクニックやHowToをお伝えするものではありません。組織の体質そのものを根底から変革する「根本教育」です。イマジナ代表・関野吉記の新刊『共感価値の設計図』（2025年12月19日発売／プレジデント社）で体系化された新理論をベースに、以下の科学的アプローチを提示します。

【セミナーで公開される主なメソッド】

■ 新刊『共感価値の設計図』について

- 精神論からの脱却: 「やる気を出せ」と命じるのではなく、行動経済学（ナッジ）を用いて、社員が自然と学び、行動したくなる「選択のアーキテクチャ」を設計する方法。- 管理職の「学び」直し: 理念を語れる管理職が12%しかいない現状を打破し、上司を「会社の魅力を体現するアンバサダー」へと変貌させる管理職ブランディング。- 「教育の空洞化」への対抗策: 心理的安全性やハラスメント対策の副作用として生じた「過剰なマニュアル化」を見直し、自分で考え行動できる「自走型人材」を育てるための5カ年ロードマップ。

本セミナーは、イマジナ創業20周年記念書籍『共感価値の設計図 ～まだ知られていない、”理念”の本当の価値とチカラ～』の出版記念講演を兼ねています。日本の社会人の52.6%が「社外学習ゼロ」という危機的状況の中、本書は「理念」を人材育成のエンジンとして再定義し、自ら考え行動する組織（共感価値の高い組織）を作るための設計図を公開しています。

■ セミナー概要

- 名称: 『共感価値の設計図』出版記念 経営者のためのインナーブランディングセミナー- 日時: 2026年1月15日（木） 18:30～20:00（18:15開場）- 会場: 大阪府大阪市北区梅田２丁目４－９ ブリーゼタワー 8階 ブリーゼプラザ805号室- 対象: 経営者、役員、人事責任者- 参加費: 無料- 講師: 関野 吉記（株式会社イマジナ 代表取締役社長）【お申し込み・詳細】

https://www.imajina.com/seminar/entry/6084

■ 株式会社イマジナについて

「日本を、世界から憧れられる国にする」をビジョンに掲げ、企業の核となる「理念」の策定から、それを浸透させるインナーブランディング、採用・育成までを一気通貫で支援。これまでに3,000社以上の組織変革をサポートしています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com