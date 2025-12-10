SNSマーケ11年目のEMOLVAが映えに特化したブランド「Seiichi Sakakibara」始動　第一弾は球体チーズケーキ『Orbe』

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング企業の株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：榊原清一、以下EMOLVA）は、新たにフードブランド「Seiichi Sakakibara」を立ち上げました。SNS時代における“価値の伝え方”をテーマに、本物の品質と芸術性を融合した商品を展開していきます。

その第一弾として、ブランドイノベーションアーティストとしても活動する代表・榊原清一が企画・監修した、芸術的スイーツ『Orbe（オーブ）』を発売。まるで宝石のように輝く完璧な球体チーズケーキは、発売直後からSNSで注目を集めています。贈る人も受け取る人も、そしてシェアする人までも魅了する、新時代の逸品です。





「真に価値あるモノを、時代に合った方法で伝える」

榊原清一は、SNS時代における“伝わり方”の課題に真正面から挑みました。

価値の高さが正しく伝わらなければ商品は埋もれてしまう――そんな現実を変えるべく、価値ある商品をSNSを通じて広める新ブランドを立ち上げました。

その第一弾として誕生した「Orbe(オーブ)」は、時代に埋もれない“真の価値”を届けるために生まれた、美と味を融合させた唯一無二のスイーツです。

「Orbe(オーブ)」は、厳選素材を使用し、クリスタルのように輝く透明のヴェールに包まれた球体のチーズケーキです。



ラ・フランスやライムといった芳醇な香りと濃厚なチーズの深遠な味わいが調和し、一口ごとに驚きと余韻を与えます。



その美しさは、開封の瞬間に感動が生まれる“体験型スイーツ”です。見て楽しみ、香りで惹き込まれ、味わって感動する――五感すべてで堪能できる“芸術作品”のようなスイーツです。

SNS映えする造形美と本格的な味わいを兼ね備え、ギフトや記念日のサプライズ、自分へのご褒美に最適な逸品です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/98_3_a1f8b7ba310b0070d5dfe1110232ddd6.jpg?v=202512110927 ]- Radiant Sphere（ラディアントスフィア）｜ラ・フランス：黄金色に輝く完璧な球体を表現- Majestic Dusk（マジェスティックダスク）｜カシス：荘厳な夕暮れを想起させる深紅の余韻- Luminous Dew（ルミナスデュー）｜ライム：静寂の月露を思わせる透明感ある爽快さ- Noble Azure（ノーブルアジュール）｜ライチ：青と赤の神秘的コントラストで気品を添える

※セット内容は販売ページをご確認ください。

商品名：「Orbe（オーブ）」

内容量：4個入（合計148g）

価格：税込3,960円（税抜3,600円）

外箱サイズ：120×120×58mm

賞味期限：冷凍で約3か月、解凍後はお早めにお召し上がりください。

保存方法：冷凍

お届け温度帯：冷凍 （-15℃以下）

特定原材料等：卵・乳（牛乳）・小麦

販売：公式オンラインショップ(https://seiichisakakibara.com/)にて取り扱い

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍している。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。