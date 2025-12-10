カラコルムの山々、渋谷WWWでのワンマンライブ開催決定！

The Orchard Japan

東京発キネマポップバンド、カラコルムの山々が2026年7月30日(木)に渋谷WWWにてワンマンライブを開催する。

本公演は、本日渋谷Spotify O-nestにて行われた『東名阪対バンツアー2025「カラコルム・ハイウェイ」』ファイナル公演内にて発表された。

今年4月に下北沢BASEMENTBARで行われた「First One-Man Show」“ブランコ・スカイライン”以来、バンドにとって2回目のワンマンライブとなる。

本公演のオフィシャル最速先行は本日22:00よりスタート。

渋谷WWWの地でキネマポップ・ショーがどのような進化を遂げるのか、必見だ。

_____________________________________________________________

＝＝＝＝＝＝

カラコルムの山々 One-Man Show

＝＝＝＝＝＝

2026年7月30日（木）

渋谷WWW

OPEN 18:15／START 19:00

スタンディング \4,000 U-22 \3,000

★オフィシャル最速先行

受付期間：12/10(水)22:00～12/21(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/karakoram/

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

＝＝＝＝＝＝

New Single

戻れメロス

2025.11.12 RELEASE

https://orcd.co/modore_melos

＝＝＝＝＝＝

_____________________________________________________________

カラコルムの山々

2021年夏より東京を拠点に活動する青山学院大学卒と早稲田大学卒の学生4人で結成されたキネマポップバンド。オルタナティブなビートの上で Vo./Gt石田想太朗のポエトリーがドラマチックに展開される。

学生ビッグバンドやジャズ研など様々な音楽遍歴を持つメンバーが織りなすビートは楽曲ごとにファンクやテクノ、スパニッシュなど様々な顔をみせ、ポップかつ独創性あふれるサビも印象的。

また、非常に熱量の高いライブは必見。音楽家然とした緊張感にあふれる生演奏は、複雑な変拍子を軸としたループミュージックをダンサンブルにステージで展開していく。

メンバー各人の音楽のルーツは様々だがそれぞれから提案されるバラエティ豊かなアレンジがバンドの幅を広げる。

フェスシーンにおいても今年 5 月『VIVA LA ROCK 2025』に出演し、バンドのヴァリューを証明。

過去には『FUJI ROCK FESTIVAL'23』（ROOKIE A GO-GO）、『SUMMER SONIC 2023』（出れんの!?サマソニ!?）にW出演を果たした。

■X : https://x.com/karakoram_jp

■Instagram : https://www.instagram.com/karakoram_jp/

■YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCkMssua2FxBDyS8VRqujGZg

■ホームページ(litlink) : https://lit.link/karakoramJP