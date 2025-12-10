B2福岡｜終盤の攻防に競り負け、連敗脱出ならず

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2025年12月10日（水）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.愛媛オレンジバイキングス】戦は、“福岡 71-82 愛媛”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

【福岡】71 - 82【愛媛】

1Q 12-17

2Q 22-12

3Q 17-23

4Q 20-30

【戦評】

＜前半＞

苦しい状況が続く福岡は、敵地・愛媛で連敗脱出をかけた重要なゲームに臨む。

昨シーズン愛媛に在籍した#8青木が立ち上がりから攻守で積極的なプレーを見せるが、連続ターンオーバーを許し、ポゼッションがめまぐるしく入れ替わる落ち着かない展開となる。#34アギラールがダンクで均衡を破り先制するも、その直後、インサイドの要・#24バーレルがペイントアタックの最中に負傷。福岡に重くのしかかる序盤のアクシデントとなる。それでも福岡は下を向かない。アギラール、そして#32狩野が立て続けに3Pシュートを沈め、沈んだ空気を自らこじ開けるようにベンチに活気を生み出す。しかし、愛媛も#16ハームスを中心とした攻撃で応戦しリードを奪う。

リズムを取り戻したい2Q、そのきっかけをつくったのは#5リード。2本の3Pシュートを沈めると、その勢いに呼応するように#7西川、#10スーヤオも続き、外角からのシュートがリズムよく決まりだす。福岡が一気に流れをつかもうとする中、愛媛もテンポよくボールを動かして得点を返し互いに主導権を譲らない展開となる。しかし、西川が再び3Pシュートを沈め、もう一度流れを強めた福岡が5点リードで前半を折り返した。

＜後半＞

後半開始早々、愛媛に連続得点を許すが、すかさず青木が3Pシュートを沈め、福岡も意地を見せる。しかし、愛媛#6平、#2古野に立て続けにスティールを許し、流れをつかみかけた福岡が攻撃を思うように展開できず、もどかしい時間が続く。さらには、#3パーカー、#44ハインズに3Pシュートを決められ、攻撃にリズムが生まれた愛媛に逆転を許す。しかし、福岡はここでもリードが踏ん張り、この試合3本目、そして4本目となる3Pシュートを沈め、その差を離されまいと食らいつく。

リードが何度も入れ替わる一進一退の攻防のなか1点ビハインドで迎えた最終クォーター。アギラールがフリースローを落ち着いて2本沈めるも、愛媛#17武内が3Pシュートで応戦。さらにハームスのリムアタックも決まり点差が4点に広がったところで、福岡はたまらずタイムアウトを要求し修正を図る。直後、西川がこの試合3本目となる3Pシュートを沈めるが、勢いに乗った愛媛#50ワットに豪快なダンクを叩き込まれ、会場の空気は一気に愛媛へと傾く。ハームスの高さに苦しみ、さらには連続ターンオーバーも許すなど我慢の時間となるが、諦めない福岡は西川が4本目の3Pシュートを沈め、食らいつく。さらにリードが5本目の3Pシュートを決め、青木も続き、残り3分で同点に追いつく。しかし、愛媛も粘り強く攻撃を続け、再び勝ち越すと、その勢いのまま確実にスコアを重ね、福岡を追い込んでいく。巻き返しを狙う福岡も最後まで必死に食らいつくが、終盤で主導権を握った愛媛の勢いを止めるには至らず。勝負どころで押し切った愛媛がゲームを制し、福岡は懸命の粘りを見せたものの、連敗脱出は叶わなかった。

【コメント】

福島雅人HC

お互いに連敗中ということもあり、愛媛さんも踏ん張りどころの試合になると想定していましたが、ジャスティンにアクシデントがあり、選手たちは普段より長い時間プレーする形となりました。その中で力を振り絞り、相手はビッグマンを3枚そろえている状況でも、最後まで粘り強く戦ってくれたと思います。

ただ、終盤は我々のターンオーバー、リバウンドを許した場面、そしてハームス選手への詰めの甘さといった部分で、遂行力の差が出てしまいました。最後のオフェンスでは、追いつくために3Pシュートを打ち切るという判断を共有していましたが、そこでリバウンドを取られたり、ターンオーバーが出たりして、押し切られてしまいました。質の悪いターンオーバーが多く、ここはしっかり改善していかなければならないポイントです。

デイボン・リード選手

ジャスティン・バーレルが試合序盤で負傷し、難しい状況ではありましたが、チームとして最後まで諦めずに戦えたことは良かったと思います。一方で、自分のターンオーバーについてはしっかり反省し、取り返したいプレーでした。

1試合ごとに集中して取り組むことが大事です。今日のゲームで修正すべき部分は改善し、鹿児島戦に向けて映像も見ながら相手の傾向を把握してしっかり準備することが大切だと思っています。まずはホームでの次の一戦、勝利のために全力で頑張ります。

