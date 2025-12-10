EMOLVA代表・榊原清一のTikTok動画が144万再生を突破。“金曜ロードショーで観るべきアニメ映画5選”が話題に

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング企業・株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：榊原清一、以下EMOLVA）は、代表・榊原清一が運営するTikTokアカウント「@seiichi_s」で投稿した最新動画が144万再生を突破し、150万再生目前まで伸長していることをお知らせいたします。

今回大きな反響を呼んでいるのは、

「2025年8月の金曜ロードショーで放送予定の絶対に見るべきアニメ映画5選」

を紹介したショート動画。

TikTokのURL(https://www.tiktok.com/@seiichi_s/video/7533138714374016274?_d=secCgYIASAHKAESPgo8yR2glGyK%2BqGk9yIgQpD%2BQDZWY94moLR%2BJd3o9WWS3leQZhLKK7eXtQ8fRrp9h8myelABWzKPu1YwF1%2FCGgA%3D&_r=1&share_app_id=1233&share_item_id=7533138714374016274×tamp=1754290563&u_code=dg5fb8le0b5l7a&utm_campaign=client_share&utm_source=short_fallback)

紹介作品は以下の通り：

・サマーウォーズ

・あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。

・火垂るの墓

・崖の上のポニョ

・もののけ姫

視聴者の間で夏に観たい名作として定番のタイトルが並び、コメント欄では

「全部泣けるやつじゃん」「夏休み感あって最高」

「これは絶対見る」「セレクトが神」

といった声が寄せられ、国内外から共感が広がっています。

投稿は公開後わずか数日で急伸し、144万再生を突破。

フォロワー増加数も上昇し、150万再生に到達する可能性が高まっています。

榊原は、総フォロワー50万人を持つインフルエンサーであり、

「アニヲタ榊原社長」としてアニメ紹介系の投稿を日々配信。

最新作から不朽の名作まで“アニメの魅力をわかりやすく伝える社長”として人気を広げています。

■榊原清一 TikTokアカウントについて

アカウント名： @seiichi_s

アカウントURL:https://www.tiktok.com/@seiichi_s

フォロワー数： 121,900人

累計いいね数： 5.9M



アニメ愛を軸にした毎日の動画投稿が人気。

名作紹介・考察・推し活系コンテンツを中心に発信する、珍しい「アニメ×経営者」インフルエンサーとして注目されています。

今回の動画は、アニメファンにとって馴染み深い“金曜ロードショー”というテーマ性や、夏に観たくなる名作ラインアップがSNSと相性よく、視聴者の共感を呼ぶ結果となりました。

■ 株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。