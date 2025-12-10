RISE麻火佑太郎選手とスポンサー契約を締結──株式会社EMOLVAがSNS戦略サポートを開始

株式会社EMOLVA

企業SNSマーケティングの総合的なコンサルティング事業を展開する、株式会社EMOLVA（東京都港区、代表取締役：榊󠄀原 清一）は、RISEファイター・麻火佑太郎（あさひ ゆうたろう）選手とのスポンサー契約を締結したことをお知らせします。

また、今大会での勝利を心よりお祝い申し上げます。

今回の契約により、株式会社EMOLVAは麻火選手の試合活動をサポートするとともに、SNSを通じた情報発信・ファンコミュニケーションの戦略設計を支援してまいります。

麻火選手は、RISEのリングで数々の激闘を繰り広げる注目ファイターとして活躍中。

その熱い戦いぶりと人間的な魅力が多くのファンを惹きつけています。

EMOLVAは、単なるスポンサー支援にとどまらず、「現役時代からのファンベース構築」を軸としたSNS戦略支援を展開。

試合の裏側や日々のトレーニング、選手としての価値観を伝えることで、ファンとのつながりを“資産”として積み重ねる仕組みを構築します。

榊󠄀原代表は、企業や個人のSNSブランディングを数多く手掛けており、

「現役アスリートのSNS活用は、引退後のセカンドキャリア形成においても大きな可能性を秘めている」と語ります。

今後、麻火選手のSNSアカウントにおいても、発信コンセプトの設計やファンエンゲージメント施策などを通じて、長期的なブランド形成をサポートしてまいります。

■ 契約概要

【選手名】

麻火 佑太郎

【所属】

RISE

【内容】

株式会社EMOLVAによるスポンサー契約およびSNS運用支援

【支援内容】

・SNSブランディング戦略設計

・ファンコミュニティ構築サポート

・発信コンテンツ企画および運用アドバイス

【目的】

現役選手が競技活動を通じて築く「ファンとの関係性」を、

引退後も活かせる“生涯の資産”として育てていく仕組みを構築すること。

■株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。