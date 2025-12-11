シェアハウス専用ホームページ制作サービスのモニター募集開始。
ホームページ制作サービス「ミテカウ」（https://mitecow.com/）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年12月より、「シェアハウス専用ホームページ」の制作モニターの募集を開始いたしました。
本サービスは、外国人対応、煩雑な管理業務、ポータルサイト依存による集客課題といった、シェアハウス運営者が抱える問題を解決することを目的に、運営効率化システムを標準搭載したホームページ制作サービスです。正式提供に先立ち、3社限定で初期制作費（通常110,000円）が無料となるモニタープランを用意しております。
提供予定のホームページは月額22,000円（税込）のみで導入可能で、空室管理、多言語表示、入居者専用ページなど、シェアハウス運営の負担を大幅に軽減する各種機能を標準搭載する予定です。
■リリースの背景
シェアハウス業界では、
・外国人入居者への説明やトラブル対応
・LINE/DMでの個別連絡による管理負担
・大手ポータルサイト依存による募集コストの高騰
といった課題が年々深刻化しています。
しかし、これらを同時に解決できる「運営効率化と集客」を一体化した専用のホームページサービスは、ほとんど存在していません。
株式会社ノーマリズムは、これまで美容・不動産業界向けにWeb制作やシステム構築を行い、運営者の業務負担を軽減する仕組みを提供してきました。
今回の新サービスでは、シェアハウス運営者が直面する「外国人対応」「運営の非効率」「自社集客の弱さ」を同時に解決することを目的に、ホームページ × 管理システム × 予約・申込機能をワンストップで提供できる形へと進化しています。
■主な特長
1. 多言語化機能を標準搭載
翻訳作業の負担を軽減し、外国人入居者への説明をスムーズに。
説明図解や外国人向け生活ガイドもセットで提供します。
2. 入居者専用マイページ
物件ルール、生活マニュアル、緊急連絡先など、
「入居者だけが必要とする情報」をまとめて掲載。
LINE/DMでの個別質問が大幅に減り、管理工数を削減します。
3. 空室管理（即時反映 & 自動家賃計算）
空室／満室やキャンペーン切替をリアルタイム反映。
入居日を入力するだけで日割り家賃を自動計算し、募集機会を逃しません。
4. SEOに強い自社集客支援
コンテンツ作成時にSEOキーワードの提案や文章チューニングを無料サポート。
ポータルサイト依存から脱却し、集客コストを最適化します。
5. 毎月の運営サポート
更新作業を毎月60分まで無料対応。
アクセスデータ共有、不具合対応など、運営に必要なサポートを提供します。
■料金プラン
・初期制作費：110,000円 → 0円（3社限定）
・月額費用：22,000円（税込）
・サーバー費：月額費用に含む
・ドメイン費：実費
・契約期間：月単位の自動更新
・制作期間：4～6週間
※ 現在シェアハウスを運営中、または今後運営予定の企業様が対象です。
■3社限定モニター募集（初期費用 110,000円 → 0円）
本サービスの正式提供に向けた制作にご協力いただける企業様を、先着3社限定で募集いたします。
モニターとしてご参加いただく企業様には、初期制作費（通常110,000円）を無料でご提供いたします。
ご負担は月額22,000円（税込）のみで、その他の追加費用は一切発生しません（ドメイン費は実費）。
▼シェアハウス向けホームページ制作「ミテカウ for シェアハウス」▼
https://sharehouse.mitecow.com/
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、ホームページ制作[ミテカウ]（ https://mitecow.com/ ）やサロン予約システム「CSNEXT」（ https://csnext.jp/ ）などのWEBサービスを提供しています。
