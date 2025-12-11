【F1アブダビGP】UAEラアス・アル・ハイマ首長国王族 マジェット殿下へ 平和の願いを込めた「禎子の折り鶴」レプリカを贈呈
広島から世界へ、国境を越えてアブダビに羽ばたく平和の祈り
アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで開催された「F1アブダビグランプリ」の会場において、UAEを構成するラアス・アル・ハイマ首長国の王族、シェイク・マジェット・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下（Sheikh Majed bin Sultan Al Qasimi）に謁見し、佐々木禎子さんの平和への願いが込められた「禎子の折り鶴」のレプリカ（ピンバッチ）を贈呈いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336699&id=bodyimage1】
【写真】樽谷大助とシェイク・マジェット・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下
贈呈の背景と当日の様子
世界中の注目が集まるF1アブダビGPの地で、マジェット殿下への謁見が実現しました。その際、広島の「原爆の子の像」のモデルであり、平和の象徴として世界に知られる佐々木禎子さんのストーリーをお伝えし、株式会社キャステム（広島県福山市）が精密鋳造技術で製作した「折り鶴」のピンバッチを手渡した。
マジェット殿下は、折り鶴に込められた深い祈りと物語に感銘を受けられ、大変喜ばれました。その場ですぐにご自身の胸元にピンバッチを着用してくださり、平和への想いを共有する光栄なひとときとなった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336699&id=bodyimage2】
【写真】シェイク・マジェット・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下に鶴のレプリカを贈呈する樽谷大助
シェイク・マジェット・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下より 今回の贈呈にあたり、殿下より以下の温かいお言葉を頂戴しております。
「樽谷大助さんにお会いできて嬉しかったです」
https://www.linkedin.com/posts/majed-al-qasimi-9b3b0444_it-was-great-to-meet-mr-httpslnkdin-activity-7404074624528941056-s_kV?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAlrJJcBCd2WcRNGM6rQRT4a6-N0U5lic9k
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336699&id=bodyimage3】
【写真】サダコの折鶴のレプリカ（制作 株式会社キャステム）今後の展望
今回のF1アブダビGPでの出会い、そしてUAE王族であるマジェット殿下を通じて、「禎子の折り鶴」が再び世界へと羽ばたき、平和の尊さが国境を越えて広がり続けることを確信しております。今後もジャーナリズムと平和活動を通じて、国際的な友好関係の構築に寄与していく。
関連情報
特定非営利活動法人
SADAKO LEGACY OFFICIAL WEBSITE
https://orizuru-sadako.com/
「禎子の折り鶴」プロジェクト（株式会社キャステム） https://www.castem.co.jp/project/detail?id=1749
【動画】被爆から79年…サダコの折り鶴 広島から世界へ（広島テレビ） https://youtu.be/hGD6wltSwnY?si=ghLiAAC4DAom--1O
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336699&id=bodyimage4】
【写真】サダコの折鶴をモチーフにした世界平和記念をイメージした絵。樽谷大助の娘、ソフィア作
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】 取材・報道：国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）会員 No.JP465 N J269
日本外国特派員協会（FCCJ）会員 No.TA1321
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント：Tatiana Ivanovna / KANAME YAGIHASHI / HINATA TARUTANI 連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
【写真】折鶴を手にしたウクライナの人々
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336699&id=bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
