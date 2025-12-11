対戦格闘ゲーム『ザ・ランブルフィッシュ2』が Nintendo Switch 2 Editionになって帰ってきた！ 新モード「チームバトル」を遊びつくそう！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、2005年にアーケードで登場した伝説の対戦格闘ゲームの最新移植版『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』を、2026年1月22日（木）に発売することを発表いたしました。本発表にあわせ、本作の魅力とNintendo Switch 2 Edition限定の新モードを紹介するアナウンストレーラーも公開いたしました。
▼『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』アナウンストレーラー
https://x.gd/7raBA
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336635&id=bodyimage1】
『ザ・ランブルフィッシュ2』公式ホームページ：https://www.therumblefish2.com/
■進化した『ザ・ランブルフィッシュ2』がNintendo Switch 2に登場！
公開中のトレーラーでは、Nintendo Switch 2 Editionだけの新要素に加え、各種ゲームモードや機能を紹介しています。
Nintendo SwitchTM版のバージョン4.0までの追加機能に加え、Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」を搭載してパワーアップを遂げた本作に、ぜひご期待ください。
マイニンテンドーストアをチェック▼
Nintendo SwitchTM2 ⇒ https://x.gd/CbLpV
Nintendo SwitchTM ⇒ https://x.gd/uL7T3
【Nintendo Switch 2版新要素】
・新モード「チームバトル」追加・・・好きなキャラクターを3体選んでチームを組み、相手のチームと勝ち抜きバトル！新たな戦略が生まれる新モードをオフラインでもオンラインでも遊びつくそう。
・最適化されたグラフィック・・・新たな画質で、ザ・ランブルフィッシュの世界を楽しもう。
・Nintendo SwitchTMとのクロスプレイ・・・Nintendo SwitchTM2を持っていないフレンドとも対戦！
※すでにパッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo SwitchTM版『ザ・ランブルフィッシュ2』をお持ちの方は「アップグレードパス」のみのご購入で『Nintendo Switch 2 Edition』にアップグレードできます。
■『ザ・ランブルフィッシュ2』とは？
2005年に株式会社ディンプスによって開発された伝説のアーケードゲーム。
S.M.A.による滑らかな映像表現と、2種類のゲージを駆使した高度な駆け引きで人気を得た対戦格闘ゲームに、現代の家庭用環境に合わせた新機能が加わり、さらに遊びやすくなりました。
【格闘ゲームの伝説的スタジオによる、磨き上げられたバトルシステム】
様々な格闘ゲーム開発を手掛けた株式会社ディンプス初のオリジナルの対戦格闘ゲームは、オフェンス/ディフェンスの2つのゲージを駆使するゲームシステムと、S.M.A.（スムースモデルアニメーション）による滑らかな2D映像表現が、2005年の登場から今もなお格闘ファンを魅了し続けています。
【現代のプレイ環境にあわせた家庭用の新機能】
コンソール版の新機能でシリーズ初の「オンラインPvPモード」は、プレイヤー間の同期ずれを修正する「ロールバック機能」を採用し、オンラインでも快適な対戦を楽しめます。他にも4:3と16:9から選択できる画面比率、レコード＆再生など機能の充実したトレーニングモード、観戦も可能なオンラインロビー、各キャラのコマンドリストが表示されるサイドバーなど、コンソール版リリース後のアップデートで追加された要素も盛りだくさんで、さらに遊びやすくなっています。
▼『ザ・ランブルフィッシュ2 - Nintendo Switch 2 Edition』アナウンストレーラー
https://x.gd/7raBA
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336635&id=bodyimage1】
『ザ・ランブルフィッシュ2』公式ホームページ：https://www.therumblefish2.com/
■進化した『ザ・ランブルフィッシュ2』がNintendo Switch 2に登場！
公開中のトレーラーでは、Nintendo Switch 2 Editionだけの新要素に加え、各種ゲームモードや機能を紹介しています。
Nintendo SwitchTM版のバージョン4.0までの追加機能に加え、Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「チームバトル」を搭載してパワーアップを遂げた本作に、ぜひご期待ください。
マイニンテンドーストアをチェック▼
Nintendo SwitchTM2 ⇒ https://x.gd/CbLpV
Nintendo SwitchTM ⇒ https://x.gd/uL7T3
【Nintendo Switch 2版新要素】
・新モード「チームバトル」追加・・・好きなキャラクターを3体選んでチームを組み、相手のチームと勝ち抜きバトル！新たな戦略が生まれる新モードをオフラインでもオンラインでも遊びつくそう。
・最適化されたグラフィック・・・新たな画質で、ザ・ランブルフィッシュの世界を楽しもう。
・Nintendo SwitchTMとのクロスプレイ・・・Nintendo SwitchTM2を持っていないフレンドとも対戦！
※すでにパッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo SwitchTM版『ザ・ランブルフィッシュ2』をお持ちの方は「アップグレードパス」のみのご購入で『Nintendo Switch 2 Edition』にアップグレードできます。
■『ザ・ランブルフィッシュ2』とは？
2005年に株式会社ディンプスによって開発された伝説のアーケードゲーム。
S.M.A.による滑らかな映像表現と、2種類のゲージを駆使した高度な駆け引きで人気を得た対戦格闘ゲームに、現代の家庭用環境に合わせた新機能が加わり、さらに遊びやすくなりました。
【格闘ゲームの伝説的スタジオによる、磨き上げられたバトルシステム】
様々な格闘ゲーム開発を手掛けた株式会社ディンプス初のオリジナルの対戦格闘ゲームは、オフェンス/ディフェンスの2つのゲージを駆使するゲームシステムと、S.M.A.（スムースモデルアニメーション）による滑らかな2D映像表現が、2005年の登場から今もなお格闘ファンを魅了し続けています。
【現代のプレイ環境にあわせた家庭用の新機能】
コンソール版の新機能でシリーズ初の「オンラインPvPモード」は、プレイヤー間の同期ずれを修正する「ロールバック機能」を採用し、オンラインでも快適な対戦を楽しめます。他にも4:3と16:9から選択できる画面比率、レコード＆再生など機能の充実したトレーニングモード、観戦も可能なオンラインロビー、各キャラのコマンドリストが表示されるサイドバーなど、コンソール版リリース後のアップデートで追加された要素も盛りだくさんで、さらに遊びやすくなっています。