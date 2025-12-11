「自動運転」求人は前月比3.0％増の6,557件、「MaaS」求人は3.3％減の740件（2025年11月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2025年11月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年11月末時点で、前月比3.0％増、前年同月比26.1％増の6,557件となりました。過去最高の更新は7カ月連続です。
サイト別では、dodaが前月比3.4％増の6,183件、マイナビ転職は同0.9％増の222件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同10.8％減の74件でした。
●自動運転人材は「引っ張りだこ」
自動運転分野の求人に関してはエンジニア求人が多い状況が続いています。そんな中、技術者の人材派遣・人材紹介サービスを展開する企業が自動運転分野の経験を持つエンジニアを募集しているケースが目立ち、こうした人材の「引っ張りだこ」の傾向は今後も継続しそうです。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年11月末時点で、前月比3.3％減、前年同月比10.6％減の740件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比2.9％減の699件、マイナビ転職は同12.5％減の28件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職も前月と変わらず3件でした。
MaaS関連の求人は2025年5月を境に減少傾向となっております。ライドシェアの部分的解禁に絡んだドライバー募集やアプリ開発人材の募集が一服した格好です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
