DHC×スヌーピー 限定デザインのクレンジングオイルが登場！

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮粼緑、以下:DHC)は、透明感※1のあるクリアな肌へ導く「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」を、＜スヌーピー＞をフィーチャーしたパッケージで、2025年12月11日(木)より発売いたします。

当社は2025年7月に第一弾＜ノベルティプレゼント＞、11月に第二弾＜洗顔料2種とリップクリームのコラボパッケージ発売＞を実施しました。第三弾となる今回は、売上累計1.2億個※2を突破したディープクレンジングシリーズから「DHC 薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」のコラボレーションパッケージを発売します。

デザインは、スヌーピーが一番の親友であるウッドストックを抱きしめている“キュート”な様子と、スヌーピーが“スター”とウッドストックを眺めている様子を描いた2種類あり、お好みに合わせて購入いただけます。いずれも数量限定のため、お早めにお求めください。

※1:キメを整えることによる

※2: 1995年12月～2024年12月末日までのシリーズ総販売個数(サイズ違い、コラボ品等を含む)





左から、[スヌーピー]キュート、[スヌーピー]スター



＜商品概要＞

＜商品特長＞

肌をくもらせる“酸化ぐすみ※3”を取りのぞく

ハトムギオイル、コメヌカオイルをはじめとする天然由来の「トリプルブライトナーオイル」が、肌をくすませる酸化した皮脂や古い角質に「ゆるめる」「分解させる※4」「取りのぞく」の3ステップでアプローチ。メークオフするたびに酸化ぐすみ※3をはらい、スキンケア成分が浸透※5しやすいクリアで透明感※1のある素肌へ導きます。 ※ 3: 古い角質汚れによる ※ 4: 古い角質を取りのぞくこと ※ 5: 角質層まで





クレンジングの3ステップ イメージ図

驚きのクレンジング力ですっきり落とせる

すばやくなじんで毛穴の奥まで届くなめらかなオイルが、ハードなメークはもちろん、余分な皮脂や肌をザラつかせる角栓まで、スムーズに浮き上がらせます。オイルでありながら水分と融合し、メークや汚れを包み込んだオイルは、水ですっきりと洗い流せ、さっぱりとした使用感です。





貴重な“フロール・デ・アセイテ※6”をはじめとする美容保湿成分を配合

スペイン産有機栽培のオリーブ果実からとれるオイル「フロール・デ・アセイテ(バージンオイルの精華)※6」を配合。ていねいに手摘みしたオリーブ果実を石臼で粉砕し、ほんのわずかにしたたり落ちる滴だけを集めた貴重なオイルで、皮脂と似た組成のため、肌をやさしく守り、うるおいをとどめます。

また、透明感※1をサポートするソウハクヒエキスやビタミンC誘導体などの整肌成分を配合することで、うるおいを守りながらやさしく汚れを落とし、素肌にみずみずしい透明感※1を与えます。

※6:保湿成分





■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

