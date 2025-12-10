薄利多売では誰も幸せになれない。価値をつくれば、月100万稼げる！『「ひとり起業家」の高額商品の作り方・売り方』12月1１日（木）発売

あなたはこんな悩みを抱えていませんか？



・売上が伸びず将来が不安


・起業したものの長時間労働でなんとかやっている


・情報発信も頑張っているが、収入が得られない


・起業で稼いでいくことに憧れるが、自信も方法もない



このように、起業で悩んでいる全ての方に共通する最重要課題は、


「高額商品を持っていない」ことです。


「高く売るのは悪」――その思い込みがあなたを止めています。



とはいえ、意味もなく価格を上げるだけでは


もちろんうまくいきません。



本書は、起業歴10年超の著者が、


自らの体験と数々の支援実績から導き出した


「高額化」の考え方と実践方法を体系的に解説。


単に稼ぐためではなく、


ビジネスを継続し、


より多くの人を救うための“高額化”の本です。



本書を読んだ後は、


思う存分高額商品を作り、


多くのお客様を救い、


そして自由を手に入れてください。








■目次


はじめに　高額化は正義だ


第１章　ゼロから月100万円を目指すための「基礎知識」


第２章　あなたの強みを「高額商品」に変える方法


第３章　高額商品の「売り方」を徹底マスター


第４章　「ブランド」を築き上げる方法


第５章　継続的な収益を得るための「仕組み作り」


おわりに　うっかり全部書いてしまった……



■著者略歴


　　安田　修（やすだ　おさむ）


起業コンサルタント・作家。株式会社シナジーブレイン代表取締役。


北海道大学経済学部卒、日本生命保険相互会社で15年勤務後、起業。


　会員約3,300人超のコミュニティ・プラットフォーム「信用の器フラスコ」代表。「オンラインサロン「フラスコアカデミー」「ダーウィン」主催。一人合宿という独自の手法によりノートを活用してビジネスのアイディアや仕組みを考え続け、独立。3千円のコーチングセッションの提供からスタートして、現在ではコンサルティングの時間単価は11万円。会社員時代の所得を大きく超える。


　起業コンサルタントとして高額商品の開発や、会社員のゼロからのビジネス立ち上げを中心にサポート。ビジネス交流会が苦手で、売り込みをせずに100 万円を超えるサービスを既に60人以上に提供。多くのビジネスやオンラインサロンの立ち上げに関わり続けており、クライアントも数十万円の商品の販売実績多数。


「誰もが自由で、好奇心あふれる生き方ができる世界を創る」がミッション。



■書籍情報


・書名：『「ひとり起業家」の高額商品の作り方・売り方』


・著者：安田　修


・ISBN：97847569243395


・ページ数：256


・本体価格：1800円


・判型：B6並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/b5pDPZf



■会社情報


有限会社明日香出版社
〒112-0005


東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp