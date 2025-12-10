大好評につき会場チケット残り僅か！YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』オフィシャルグッズ情報発表！「オンラインくじ」を同時展開！

写真拡大 (全9枚)

吉本興業株式会社

　この度、12月30日(月)東京ガーデンシアターにて開催いたします、YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』のオフィシャルグッズ情報が決定しました。 今回のグッズは、イベントテーマである「温故知新」を体現する「ブラウン管Tシャツ」や「メンコ」など、懐かしさと新しさが融合したラインナップです。また、会場に足を運べない方も楽しめるよう、「DAIBAKUSHOW 2025 オンラインくじ」も同時展開いたします。総勢約60組のステージネタに加え、 DAIBAKUSHOW2025オフィシャルグッズで、年末のお笑いフェスティバルをさらに盛り上げます。



特典グッズ

超ぶっ通しプレミアムグッズ ツメコミズム「夢袋時代」（トートバック）




ぶっ通し記念品 ハサミコミズム「記録袋」（クリアファイル）




オフィシャルグッズ

愛の提供！ブラウン管Tシャツ



なんとなく懐かしい、テレビを思い出す…！本公演はご覧のTシャツ出演者でお送りしました。



3,500円(税込)


カラー：インディゴ/ナチュラル


サイズ：M/L/XL/XXL





剥がせない！爆笑デコリンTシャツ



可愛いロゴステッカーデザインの今年限りのオサレ・Ｔシャツ！



3,500円(税込)


カラー：ホワイト、ブラック


サイズ：M/L/XL/XXL





バッチグー！キンチャクー！




笑太郎が総柄に！名前も記入できる笑い袋！

900円(税込)


カラー：ブラック×イエロー


サイズ：H18×W16cm





ザ・ベストソックス！～温故知新～



発表します！


今年のザ・ベストソックスはこちら..!



1,500円(税込)


サイズ：23cm-25cm、25cm-27cm


カラー：ブラック





メンこいメンコtoナウいステッカーセット



超特価！めんことステッカーの2種セット！


～メンこくてナウいあなたに捧ぐ～



1,000円(税込)


ロゴステッカー


ポスター写真カードセット


種類：全60種ランダム販売





心とダイヤルを回せ！ダイバクショウ ハッスルガチャ



1回500円(税込)



別冊DAIBAKUSHOW！缶バッチ：全60種


このロゴきになる！ビンテージロゴキーホルダー！：全60種


おでかけクリアケース＆ロゴステッカー：1種


Chck1.2！38ミラー：1種





DAIBAKUSHOW 2025オンラインくじ




【事前決済・会場受け取りについて】


受付期間：12月12日(金) 10:00～12月29日(月)10:00



会場受取とは、事前に当サイトで商品をご購入いただくことで、お客様の送料負担なしで、


会場にて商品の受け取りが可能になるサービスです。


公演当日のチケットをお持ちの方のみがご利用いただけます。


商品をご購入の際に受け取り時間を選択のうえ、公演当日ご指定の時間帯に物販ブース「会場受取」窓口までお越しください。


※各回指定席券をお持ちのお客様は、以下の指定時間内からお受け取り時間をお選びください。


第一部指定席券：9:00～14:30　／　第二部指定席券：15:30～21:00


※当日受け取りができなかった場合は、着払いにて発送となります。


HP：https://shop.fany.lol/shops/daibakushow



公演概要

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』


【日時】2025年12月30日(火) 　


　　　　　・第一部　開場9:00　　開演10:00　終演14:30予定


　　　　　・第二部　開場15:30　開演16:30　終演21:00予定　


【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2丁目1-6）



・第一部


中川家、ガクテンソク、かまいたち、からし蓮根、金魚番長、銀シャリ、金属バット、佐久間一行、しずる、ジョックロック、ダイタク、
ダブルヒガシ、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、チュートリアル、テンダラー、とろサーモン、ななまがり、ニューヨーク、ビスケットブラザーズ、紅しょうが、マヂカルラブリー、マユリカ、ミキ、レインボー、ロングコートダディ、笑い飯、and more...!



・第二部


海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、エバース、家族チャーハン、ギャロップ、空気階段、豪快キャプテン、コットン、
さや香、サルゴリラ、ジェラードン、シシガシラ、霜降り明星、ジャルジャル、セルライトスパ、タカアンドトシ、ツートライブ、天才ピアニスト、トータルテンボス、ニッポンの社長、NON STYLE、バッテリィズ、フースーヤ、見取り図、ミルクボーイ、もりやすバンバンビガロ、


and more...!



※出演者は変更になる可能性があります。ご了承ください。


【主催・企画・制作】吉本興業株式会社／株式会社よしもとブロードエンタテインメント



▼DAIBAKUSHOW 2025▼


・公式HP：https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/
・公式X：＠daibakushow_y


・公式Instagram：@daibakushow_y


会場チケット情報

【会場チケット】（全席指定）


●超ぶっ通し券　22,000円（税込）


※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。



●ぶっ通し券　19,000円(税込)


※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。



＜会場 一般販売 販売中＞


※FANYチケット・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスでのお取り扱いです。



●各回指定券（第一部指定席・第二部指定席）9,500円 (税込)


※大好評につき完売。



●注釈付き各回指定券（第一部注釈付指定席・第二部注釈付指定席）9,500円 (税込)


第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。


注釈付各回指定券は、ステージ・演出の一部が見えづらい可能性がありますが、出演者はしっかりと見える席となります。


ご了承の上ご購入ください。



▼チケット購入はこちらから


https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025



ライブビューイング概要

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』　第一部　ライブビューイング


YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』　第二部　ライブビューイング



【日時】2025年12月30日(火) 　第一部　開演10:00 ／ 第二部　開演16:30


【会場】全国各地のイオンシネマ (https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2025/daibakushow2025/index.html)
【チケット料金】全席指定4,000円(税込)／各部


【抽選先行販売】12月6日(土)11:00～12月10日(水)11:00（FANYチケット）/当落発表12月20日(土)18:00


【一般販売】12月21日(日)10:00～12月28日(日)23:59（FANYチケット・ファミリーマート直販）


【イオンシネマ劇場販売】12月30日(火)0:00～　



※開演時間は公演本編の上映開始予定時間となります。開演5分ほど前から会場と同様の映像の上映を予定しております。なお、会場の状況により、前後する可能性がございますので予めご了承ください。


※開場時間は映画館によって異なります。


※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。


※イオンシネマ劇場オンライン、各劇場オープンから自動券売機、窓口にて販売


※完売の場合は販売はありません。


※予定枚数に達し次第終了となります。