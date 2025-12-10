大好評につき会場チケット残り僅か！YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』オフィシャルグッズ情報発表！「オンラインくじ」を同時展開！

吉本興業株式会社

この度、12月30日(月)東京ガーデンシアターにて開催いたします、YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』のオフィシャルグッズ情報が決定しました。 今回のグッズは、イベントテーマである「温故知新」を体現する「ブラウン管Tシャツ」や「メンコ」など、懐かしさと新しさが融合したラインナップです。また、会場に足を運べない方も楽しめるよう、「DAIBAKUSHOW 2025 オンラインくじ」も同時展開いたします。総勢約60組のステージネタに加え、 DAIBAKUSHOW2025オフィシャルグッズで、年末のお笑いフェスティバルをさらに盛り上げます。

特典グッズ

超ぶっ通しプレミアムグッズ ツメコミズム「夢袋時代」（トートバック）

ぶっ通し記念品 ハサミコミズム「記録袋」（クリアファイル）

オフィシャルグッズ

愛の提供！ブラウン管Tシャツ

なんとなく懐かしい、テレビを思い出す…！本公演はご覧のTシャツ出演者でお送りしました。



3,500円(税込)

カラー：インディゴ/ナチュラル

サイズ：M/L/XL/XXL

剥がせない！爆笑デコリンTシャツ

可愛いロゴステッカーデザインの今年限りのオサレ・Ｔシャツ！

3,500円(税込)

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M/L/XL/XXL

バッチグー！キンチャクー！

笑太郎が総柄に！名前も記入できる笑い袋！



900円(税込)

カラー：ブラック×イエロー

サイズ：H18×W16cm

ザ・ベストソックス！～温故知新～

発表します！

今年のザ・ベストソックスはこちら..!

1,500円(税込)

サイズ：23cm-25cm、25cm-27cm

カラー：ブラック

メンこいメンコtoナウいステッカーセット

超特価！めんことステッカーの2種セット！

～メンこくてナウいあなたに捧ぐ～

1,000円(税込)

ロゴステッカー

ポスター写真カードセット

種類：全60種ランダム販売

心とダイヤルを回せ！ダイバクショウ ハッスルガチャ

1回500円(税込)



別冊DAIBAKUSHOW！缶バッチ：全60種

このロゴきになる！ビンテージロゴキーホルダー！：全60種

おでかけクリアケース＆ロゴステッカー：1種

Chck1.2！38ミラー：1種

DAIBAKUSHOW 2025オンラインくじ

【事前決済・会場受け取りについて】

受付期間：12月12日(金) 10:00～12月29日(月)10:00

会場受取とは、事前に当サイトで商品をご購入いただくことで、お客様の送料負担なしで、

会場にて商品の受け取りが可能になるサービスです。

公演当日のチケットをお持ちの方のみがご利用いただけます。

商品をご購入の際に受け取り時間を選択のうえ、公演当日ご指定の時間帯に物販ブース「会場受取」窓口までお越しください。

※各回指定席券をお持ちのお客様は、以下の指定時間内からお受け取り時間をお選びください。

第一部指定席券：9:00～14:30 ／ 第二部指定席券：15:30～21:00

※当日受け取りができなかった場合は、着払いにて発送となります。

HP：https://shop.fany.lol/shops/daibakushow

公演概要

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』

【日時】2025年12月30日(火)

・第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定

・第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定

【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2丁目1-6）

・第一部

中川家、ガクテンソク、かまいたち、からし蓮根、金魚番長、銀シャリ、金属バット、佐久間一行、しずる、ジョックロック、ダイタク、

ダブルヒガシ、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、チュートリアル、テンダラー、とろサーモン、ななまがり、ニューヨーク、ビスケットブラザーズ、紅しょうが、マヂカルラブリー、マユリカ、ミキ、レインボー、ロングコートダディ、笑い飯、and more...!

・第二部

海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、エバース、家族チャーハン、ギャロップ、空気階段、豪快キャプテン、コットン、

さや香、サルゴリラ、ジェラードン、シシガシラ、霜降り明星、ジャルジャル、セルライトスパ、タカアンドトシ、ツートライブ、天才ピアニスト、トータルテンボス、ニッポンの社長、NON STYLE、バッテリィズ、フースーヤ、見取り図、ミルクボーイ、もりやすバンバンビガロ、

and more...!

※出演者は変更になる可能性があります。ご了承ください。

【主催・企画・制作】吉本興業株式会社／株式会社よしもとブロードエンタテインメント

▼DAIBAKUSHOW 2025▼

・公式HP：https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/

・公式X：＠daibakushow_y

・公式Instagram：@daibakushow_y

会場チケット情報

【会場チケット】（全席指定）

●超ぶっ通し券 22,000円（税込）

※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。

●ぶっ通し券 19,000円(税込)

※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。

＜会場 一般販売 販売中＞

※FANYチケット・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスでのお取り扱いです。

●各回指定券（第一部指定席・第二部指定席）9,500円 (税込)

※大好評につき完売。



●注釈付き各回指定券（第一部注釈付指定席・第二部注釈付指定席）9,500円 (税込)

第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。

注釈付各回指定券は、ステージ・演出の一部が見えづらい可能性がありますが、出演者はしっかりと見える席となります。

ご了承の上ご購入ください。

▼チケット購入はこちらから

https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025

ライブビューイング概要

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』 第一部 ライブビューイング

YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』 第二部 ライブビューイング

【日時】2025年12月30日(火) 第一部 開演10:00 ／ 第二部 開演16:30

【会場】全国各地のイオンシネマ (https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2025/daibakushow2025/index.html)

【チケット料金】全席指定4,000円(税込)／各部

【抽選先行販売】12月6日(土)11:00～12月10日(水)11:00（FANYチケット）/当落発表12月20日(土)18:00

【一般販売】12月21日(日)10:00～12月28日(日)23:59（FANYチケット・ファミリーマート直販）

【イオンシネマ劇場販売】12月30日(火)0:00～

※開演時間は公演本編の上映開始予定時間となります。開演5分ほど前から会場と同様の映像の上映を予定しております。なお、会場の状況により、前後する可能性がございますので予めご了承ください。

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

※イオンシネマ劇場オンライン、各劇場オープンから自動券売機、窓口にて販売

※完売の場合は販売はありません。

※予定枚数に達し次第終了となります。