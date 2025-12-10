大好評につき会場チケット残り僅か！YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』オフィシャルグッズ情報発表！「オンラインくじ」を同時展開！
この度、12月30日(月)東京ガーデンシアターにて開催いたします、YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』のオフィシャルグッズ情報が決定しました。 今回のグッズは、イベントテーマである「温故知新」を体現する「ブラウン管Tシャツ」や「メンコ」など、懐かしさと新しさが融合したラインナップです。また、会場に足を運べない方も楽しめるよう、「DAIBAKUSHOW 2025 オンラインくじ」も同時展開いたします。総勢約60組のステージネタに加え、 DAIBAKUSHOW2025オフィシャルグッズで、年末のお笑いフェスティバルをさらに盛り上げます。
特典グッズ
超ぶっ通しプレミアムグッズ ツメコミズム「夢袋時代」（トートバック）
ぶっ通し記念品 ハサミコミズム「記録袋」（クリアファイル）
オフィシャルグッズ
愛の提供！ブラウン管Tシャツ
なんとなく懐かしい、テレビを思い出す…！本公演はご覧のTシャツ出演者でお送りしました。
3,500円(税込)
カラー：インディゴ/ナチュラル
サイズ：M/L/XL/XXL
剥がせない！爆笑デコリンTシャツ
可愛いロゴステッカーデザインの今年限りのオサレ・Ｔシャツ！
3,500円(税込)
カラー：ホワイト、ブラック
サイズ：M/L/XL/XXL
バッチグー！キンチャクー！
笑太郎が総柄に！名前も記入できる笑い袋！
900円(税込)
カラー：ブラック×イエロー
サイズ：H18×W16cm
ザ・ベストソックス！～温故知新～
発表します！
今年のザ・ベストソックスはこちら..!
1,500円(税込)
サイズ：23cm-25cm、25cm-27cm
カラー：ブラック
メンこいメンコtoナウいステッカーセット
超特価！めんことステッカーの2種セット！
～メンこくてナウいあなたに捧ぐ～
1,000円(税込)
ロゴステッカー
ポスター写真カードセット
種類：全60種ランダム販売
心とダイヤルを回せ！ダイバクショウ ハッスルガチャ
1回500円(税込)
別冊DAIBAKUSHOW！缶バッチ：全60種
このロゴきになる！ビンテージロゴキーホルダー！：全60種
おでかけクリアケース＆ロゴステッカー：1種
Chck1.2！38ミラー：1種
DAIBAKUSHOW 2025オンラインくじ
【事前決済・会場受け取りについて】
受付期間：12月12日(金) 10:00～12月29日(月)10:00
会場受取とは、事前に当サイトで商品をご購入いただくことで、お客様の送料負担なしで、
会場にて商品の受け取りが可能になるサービスです。
公演当日のチケットをお持ちの方のみがご利用いただけます。
商品をご購入の際に受け取り時間を選択のうえ、公演当日ご指定の時間帯に物販ブース「会場受取」窓口までお越しください。
※各回指定席券をお持ちのお客様は、以下の指定時間内からお受け取り時間をお選びください。
第一部指定席券：9:00～14:30 ／ 第二部指定席券：15:30～21:00
※当日受け取りができなかった場合は、着払いにて発送となります。
HP：https://shop.fany.lol/shops/daibakushow
公演概要
YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』
【日時】2025年12月30日(火)
・第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定
・第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定
【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2丁目1-6）
・第一部
中川家、ガクテンソク、かまいたち、からし蓮根、金魚番長、銀シャリ、金属バット、佐久間一行、しずる、ジョックロック、ダイタク、
ダブルヒガシ、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、チュートリアル、テンダラー、とろサーモン、ななまがり、ニューヨーク、ビスケットブラザーズ、紅しょうが、マヂカルラブリー、マユリカ、ミキ、レインボー、ロングコートダディ、笑い飯、and more...!
・第二部
海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、エバース、家族チャーハン、ギャロップ、空気階段、豪快キャプテン、コットン、
さや香、サルゴリラ、ジェラードン、シシガシラ、霜降り明星、ジャルジャル、セルライトスパ、タカアンドトシ、ツートライブ、天才ピアニスト、トータルテンボス、ニッポンの社長、NON STYLE、バッテリィズ、フースーヤ、見取り図、ミルクボーイ、もりやすバンバンビガロ、
and more...!
※出演者は変更になる可能性があります。ご了承ください。
【主催・企画・制作】吉本興業株式会社／株式会社よしもとブロードエンタテインメント
▼DAIBAKUSHOW 2025▼
・公式HP：https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/
・公式X：＠daibakushow_y
・公式Instagram：@daibakushow_y
会場チケット情報
【会場チケット】（全席指定）
●超ぶっ通し券 22,000円（税込）
※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。
●ぶっ通し券 19,000円(税込)
※大好評につき完売。一般販売での取り扱いはございません。
＜会場 一般販売 販売中＞
※FANYチケット・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスでのお取り扱いです。
●各回指定券（第一部指定席・第二部指定席）9,500円 (税込)
※大好評につき完売。
●注釈付き各回指定券（第一部注釈付指定席・第二部注釈付指定席）9,500円 (税込)
第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。
注釈付各回指定券は、ステージ・演出の一部が見えづらい可能性がありますが、出演者はしっかりと見える席となります。
ご了承の上ご購入ください。
▼チケット購入はこちらから
https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025
ライブビューイング概要
YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』 第一部 ライブビューイング
YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』 第二部 ライブビューイング
【日時】2025年12月30日(火) 第一部 開演10:00 ／ 第二部 開演16:30
【会場】全国各地のイオンシネマ (https://www.aeoncinema.com/cinema/event/2025/daibakushow2025/index.html)
【チケット料金】全席指定4,000円(税込)／各部
【抽選先行販売】12月6日(土)11:00～12月10日(水)11:00（FANYチケット）/当落発表12月20日(土)18:00
【一般販売】12月21日(日)10:00～12月28日(日)23:59（FANYチケット・ファミリーマート直販）
【イオンシネマ劇場販売】12月30日(火)0:00～
※開演時間は公演本編の上映開始予定時間となります。開演5分ほど前から会場と同様の映像の上映を予定しております。なお、会場の状況により、前後する可能性がございますので予めご了承ください。
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
※イオンシネマ劇場オンライン、各劇場オープンから自動券売機、窓口にて販売
※完売の場合は販売はありません。
※予定枚数に達し次第終了となります。