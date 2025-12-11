出汁専門店「おだし香紡」(運営：有限会社沼田、所在地：静岡県三島市)は、2025年4月3日にスタートした「出張出汁講座」の実施結果を踏まえ、講義型・体験型コンテンツの見直しと拡充を行いました。新しいラインナップは、2026年1月より順次提供を開始いたします。





おだし香紡の出張出汁講座





おだし香紡の出汁講座は、幼稚園や学校での食育活動、地域イベントでのワークショップ、企業・行政機関での研修など、幅広い場面でご利用いただいてきました。2025年4月の正式サービス開始以降、幼児向け食育プログラム、栄養士向けの給食管理講座、外国人向けの利き出汁体験など、多様なニーズに応じた講座を実施しています。









今回のリニューアルでは、従来の「和食と出汁の関係」「出汁の基本」といった基礎講座に加え、「出汁を活用した離乳食・幼児食」「出汁を活用した減塩方法」「だし殻の活用術(フードロス削減)」「時短出汁活用術」など、ライフステージや生活スタイル、SDGs・健康課題に応える内容を強化しました。講義型コンテンツは出汁の歴史・科学・活用方法を体系的に学べる構成とし、体験型コンテンツでは飲み比べ・利き出汁・かつお節削り・オリジナルだしパック／粉末だし作り・だし殻活用クッキング・時短出汁取り体験など、五感で楽しめるプログラムを充実させています。





なお、本事業は経済産業省の「経営革新計画」の承認を受けた取り組みとして位置づけられております。今後も自治体や教育機関、企業等との連携をさらに深め、全国各地での開催機会を広げてまいります。





新コンテンツを取り入れた出張出汁講座の提供開始は、2026年1月を予定しています。講座内容は、開催目的・参加者層・会場設備に合わせて組み合わせやアレンジが可能ですので、企画段階でのご相談も歓迎いたします。

お申し込みは、おだし香紡のホームページ内「出張出汁講座」ページに設置している申込フォームから受け付けております。









■出張出汁講座について

出張出汁講座は、「ようこそ、おだしの世界へ！」をコンセプトに、出汁の歴史や科学・基本の取り方から、飲み比べ・利き出汁・かつお節削り・オリジナルだし作りなどの体験までを一体的に学べる出張型プログラムです。初心者からプロフェッショナルまで、対象や目的に応じて講義型と体験型コンテンツを組み合わせることで、オーダーメイドの講座設計が可能です。









■講義型のコンテンツ

講義型のコンテンツは講義形式で行い、出汁の基本から応用までを学べます。





講義型のコンテンツ





■体験型のコンテンツ

体験型のコンテンツは実践形式で行い、五感を使って出汁をお楽しみいただけます。





体験型のコンテンツ





※最新のラインナップおよび講師プロフィールは、出張出汁講座のご案内ページ( https://odashi-koubou.com/?mode=f57 )をご覧ください。









■会社概要

商号 ： 有限会社沼田

代表者 ： 代表取締役 沼田 豊一郎

所在地 ： 〒411-0030 静岡県三島市西旭ケ丘町4041-2

設立 ： 1989年7月

主な事業内容： 食品の製造／卸売／小売、ハラール対応支援

資本金 ： 500万円

URL ： https://izu-numata.jp/

おだし香紡 ： https://odashi-koubou.com/