Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡Ö¥Û¥é¥ó¡ß¥µ¥Ã¥·ー¤Î¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¡×¤ò2025Ç¯12·î17Æü(¿å)24:29～24:54¤ËÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½¸¹ç¼Ì¿¿(1)
À¤¤ÎÃæ¡É¥¥ì¥¤¤´¤È¡É¤À¤±¤¸¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ªÌÕÌÜÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ïÅå¶ç¡×¤òµ¿¤¤¡¢¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¡×¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡ª¥¥ã¥¹¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¿Í°ìÇÜ¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÃÎÀ¡É¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡ß¡È´¶À¡É¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¤¢¤¨¤Æµ¿¤¤(²ûµ¿)¡¢²þ¤á(²þµÁ)¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦(²ñµÄ)¿·´¶³Ð¥Èー¥¯¥·¥çー¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª
Âè°ìÌë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Ê¤è¡£¡×¤ËÂ³¤¯¡¢12·î17Æü(¿å)ÂèÆóÌë¤Î¡È¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡É¤Ï¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¡£¡×¡£¾å»Ê¤Ë¸åÇÚ¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ö1²ó°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ªÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡Ä
ÏÃ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÃ¯¤â¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤À¤í¡ª·àÃÄ¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊºÆ¸½¥³¥ó¥È¤Ë¶¦´¶É¬»ê¡ª
½¸¹ç¼Ì¿¿(2)
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Û¥é¥ó¡õ»Ø¸¶¤ÈÅ°Äì¥«¥¤¥®¡ª
ÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ëÇÉ¤Î»Ø¸¶¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡áLOVE¤Ë¹Ô¤¦¾×·â¤Î»ØÆ³ÊýË¡¤È¤Ï¡ª¡©
¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢½µ´©»ï¤Ëº¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢»¨»ï¼Ò¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡ª¡×¤½¤ó¤Ê»Ø¸¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö»þ¡¢½©¸µ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬»Ø¸¶¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡ª¡©
º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡ÈÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¡£¼«¿È¤Î¼ºÇÔÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤Éô²¼¤ÈÀÜ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡û¡û¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡Ä¡£
¥Û¥é¥ó¤Ï²ñÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÏÃÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡£¡×¤È»×¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÏÃ¤¹¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Û¥é¥ó¡õ»Ø¸¶¤¬¹ðÇò¡£ÏÃ¤·¤Æ¥À¥áÃË¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡ª¡©¸å²ù¤¬¤Ä¤Î¤ë¥Þ¥ëÈëÎø°¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£
¾ìÌÌ¼Ì¿¿(1)
¾ìÌÌ¼Ì¿¿(2)
3¿Í¤ÏÀÖÍç¡¹¤Ë¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ê¬¤«¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¡ÖËÜ²»¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤»¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¡£¡×¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©·ÝÇ½³¦¤Ç¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤òÁê¼ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¿
3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ç®¤¤ËÜ²»¤¬ÇúÈ¯¡ª¸«¤ì¤Ð²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©¿·¥Èー¥¯¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª
¾ìÌÌ¼Ì¿¿(3)
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§ ¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡Ö¥Û¥é¥ó¥µ¥Ã¥·ー¤Î¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 12·î17Æü(¿å)24:29～24:54
MC¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Û¥é¥óÀé½©¡¢»Ø¸¶è½Çµ
¥²¥¹¥È¡¡¡§ º´µ×´ÖÀë¹Ô
WEB¡¡¡¡ ¡§ https://www.ctv.co.jp/kaigi3/
SNS¡¡¡¡ ¡§ https://x.com/masked_idol_ctv
TVer¡¡¡¡¡§ https://tver.jp/series/sro3ukbop8