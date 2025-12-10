角煮まんじゅうで迎える年末年始！今年も人気商品&限定商品が勢揃いで登場。新年を彩る「福袋」も！

株式会社岩崎食品長崎角煮まんじゅう

岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、年末年始を彩る商品を豊富に販売中。また、新年を盛り上げる限定商品の事前注文も絶賛受付中です。

■家族で楽しむなら「大まん福袋」

家族が集まる年末年始は、幸せな時間を分かち合いたいもの。

新商品「大まん福袋」は、看板商品の「長崎角煮まんじゅう」を30個詰め込んだ、大人数にもってこいの商品です。さらに岩崎本舗の創業60周年の感謝を込めて、濃厚なタレのクセになる味付けと、幅広い料理に活用できる便利さが人気の商品【長崎角煮まぶし3袋】を特典としてお付けします。

大まん福袋

角煮まんじゅうは電子レンジで温めるだけで、柔らかい角煮の本格的な味を手軽に味わえる一品。ワンハンドで食べることができ、ゆったりと過ごしたい大晦日の夜食や、冬休み中のお子さまの軽食として大変便利です。

〈商品詳細〉

商品名：大まん福袋

商品内容：長崎角煮まんじゅう×30個(5個入×6袋)・長崎角煮まぶし×3袋プレゼント

価格：16,800円(税込)※送料・クール代込

販売期間：12月28日(日)まで

■一年間頑張った自分へご褒美には「白バーガー」

詳細を見る :https://0806.jp/event/page/man2025man/

自分への労いとして、より贅沢なグルメを楽しみたいなら「白バーガー」がおすすめ。長崎和牛を100％使用したハンバーグを挟み、柔らかくもジューシーでしっかりとした食感を味わうことができます。

白バーガー

ハンバーグに合わせるソースも岩崎本舗特製。小麦粉を炒るところからこだわり、味に深みを出すために「角煮まんじゅうのタレ」も隠し味に加えています。

創業50周年の記念として作られたこだわりの逸品を、60周年を迎えた今こそ、ぜひ食べていただきたいです。

〈商品紹介〉

商品内容：白バーガー

商品内容：白バーガー×5個

価格：4,150円(税込)※送料・クール代別

詳細を見る :https://0806.jp/item/category/burger/

12月28日(日)まで、冬の送料キャンペーンを実施中。通常よりもお得にお送りできます。

〈冬の送料キャンペーン概要〉

・1か所4,000円以上のご注文で送料・クール代「半額」

・1か所7,000円以上のご注文で送料・クール代「半額」＋長崎角煮まぶし1袋プレゼント

・1か所10,000円以上のご注文で送料・クール代0円(岩崎本舗負担)＋長崎角煮まぶし1袋プレゼント

送料キャンペーン詳細：https://0806.jp/delivery/

〈通常送料〉

九州(沖縄以外)：670円＋330円(クール代)

全国(北海道・沖縄・九州以外)：970円＋330円(クール代)

北海道・沖縄：1170円＋330円(クール代)

■新年も岩崎本舗「福袋」でハッピーに

12月20日(土)まで、2026年福袋の事前注文を受付中です。

2026年岩崎本舗 福袋

福袋は、それぞれ人気商品や非売品を詰め合わせた3種類でご用意。

中でも「松」は、岩崎本舗の創業60周年を記念し作られた、福田陶器店様オリジナルデザインの「波佐見焼のお皿」が2枚も同梱され大変お得です。

岩崎本舗：福袋「松」

その他、看板商品の「長崎角煮まんじゅう」から夕飯のメインとして重宝する「角煮きりおとし」まで、自慢の角煮を幅広い形で楽しむことができます。

満足感のある贅沢な内容なので、ご自宅用にはもちろん、新年のご挨拶ギフトとしても喜ばれること間違いなし！大切な人に、新たな「福」と心温まる幸せな時間を贈りましょう。

〈商品詳細〉

商品名：福袋「松」

商品内容：長崎角煮まんじゅう×6個・大とろ角煮まんじゅう×6個

長崎角煮まぶし×6袋・大とろ角煮×4袋・角煮きりおとし×4袋

波佐見焼コラボ福田陶器店のオリジナルのお皿×2枚

価格：15,000円(税込)※送料・クール代込み

商品名：福袋「竹」

商品内容：長崎角煮まんじゅう×4個・大とろ角煮まんじゅう×4個

長崎角煮まぶし×4袋・大とろ角煮×4袋・角煮きりおとし×4袋

価格：10,000円(税込)※送料・クール代込み

商品名：福袋「梅」

商品内容：長崎角煮まんじゅう×2個・大とろ角煮まんじゅう×2個

長崎角煮まぶし×2個・角煮きりおとし×2個

価格：5､000円(税込)※送料・クール代込み

事前注文期限：2025年12月20日(土)まで

※2026年1月1日(木)以降に順次お届けいたします。

■長崎角煮まんじゅうとは

詳細を見る :https://0806.jp/event/page/fukubukuro2026/

◎第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞

◎2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。

【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/