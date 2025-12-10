マレーシアの2大学とイオン スカラシップMOU締結

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

当財団は本年度よりマレーシアにてイオン スカラシップを開始いたします。

将来日本と母国の架け橋となり活躍してほしいとの願いのもと、奨学金制度「イオン スカラシップ」を2006年より開始し、アジア各国からの留学生及び、アジア各国の大学で学ぶ学生、約1万人に奨学金を給付してまいりました。これまでにインドネシア、カンボジア、タイ、中国、ベトナム、ミャンマーの6カ国にて奨学金を給付してまいりましたが、本年度よりマレーシアを代表する「マラヤ大学」、「マレーシア国民大学」の2大学を対象に開始することとなりました。

イオン スカラシップ認定証授与式 記念撮影

12月4日(木)に行われたイオンスカラシップ認定証授与式にて、「マラヤ大学」、「マレーシア国民大学」の2大学と当財団によるMOUの交換式を行い、学内の厳しい選考により選ばれた各大学12名、合計24名の奨学生に認定証を授与しました。当日は、在マレーシア日本国大使館の二瓶 大輔公使より、奨学生に対し日本とマレーシアの友好関係に貢献することへの期待が述べられました。

在マレーシア日本国大使館 二瓶 大輔公使による祝辞

１．日時

2025年12月4日(木)１０:００～13:００

２．場所

AEON Hall Shah Alam

(No.1, Jalan Akuatik 13/64, Seksyen 13, 40100, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan)

3．参加者

マラヤ大学、マレーシア国民大学 奨学生24名(各校12名)

在マレーシア日本国大使館 公使 二瓶 大輔 様

マラヤ大学 教育・国際担当副学長 教授・博士 Yvonne Lim Ai Lian 様

マレーシア国民大学 リーダーシップ担当副部長 テクノロジー博士 Ahmad Firdaus Arham 様

(公財)イオンワンパーセントクラブ 事務局長 佐々木 真理子

4．内容

10:00 開会、主催者・来賓挨拶

10:20 MOU署名・交換式

10:50 奨学生認定証授与

11:00 奨学生代表2名 「私の夢」スピーチ

11:20 閉会、記念撮影

右:マラヤ大学 教育・国際担当副学長 教授・博士 Yvonne Lim Ai Lian様 左：イオンワンパーセントクラブ 佐々木真理子 事務局長右:マレーシア国民大学 リーダーシップ担当副部長 テクノロジー博士 Ahmad Firdaus Arham様 左:イオンワンパーセントクラブ 佐々木 真理子事務局長

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





