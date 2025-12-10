クリスチャン ルブタンから新ライン「VENUS / ヴィーナス」バッグ登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタンは、このたびメゾンの新たなバッグコレクションとなる「VENUS/ヴィーナス」を発表いたします。クリスチャン ルブタンらしいコンテンポラリーなエレガンスを宿す「VENUS」コレクションは、シーズンを通して展開される新アイコンとして登場。モダンな女性像を映し出す洗練されたカラーパレットとともに、ライフスタイルに寄り添う3つのサイズバリエーションを揃えています。

愛の女神である「ヴィーナス」は、クリスチャン・ルブタンにとって非常に重要な”フェミニニティ”と”センシュアリティ”の本質を体現しています。その名を冠した「VENUS」コレクションの各バッグは、美しいミニマルなシルエットをまとい、精緻なクラフツマンシップと選び抜かれた上質なレザーによって仕立てられています。

純粋なクラフトへの深い愛情--それこそがデザイナーが世界的に知られる所以であり、その精神が「VENUS」のシグネチャーとなっています。耐久性、細部へのこだわり、そして実用的な快適さまで丁寧に考え抜かれたバッグとして誕生しました。

ミニ クロスボディバゲットミディアム

「VENUS」コレクションは、取り外し可能なストラップ付きのコンパクトなミニ クロスボディバッグ、ハンドキャリーとショルダーの両方で楽しめるバゲットバッグ、そしてミディアムサイズのショルダーバッグの3つのサイズで展開。すべてのモデルには、メゾンの象徴である“レッドソール”を想起させるポイント型のシェイプでハンドルが縫い付けられています。

インテリアにはレザーグッズのために特別に開発された軽量テクニカル素材を採用し、サイズに応じた最適な構造を実現しています。ラップトップを収納できるミディアムバッグと、便利なカードスロット付きのミニ クロスボディバッグには、実用性の高いディテールが備わっています。

3モデルすべてに使用されるフルグレインのカーフレザーは、日常使いに適した耐久性と、バターのように柔らかな質感を兼ね備えています。コーティングを施さない自然な仕上がりにより、ブラック、ブラウン、バーガンディ、グリーンの4色がそれぞれ独自の風合いを引き立てます。

さらに2026年春夏メンズ・ウィメンズコレクションのテーマである”サーカスの世界観をさらに昇華させたマルチカラーのハーレクインモチーフを纏った限定バゲットバックも登場します。遊び心とアートピースのような構築美が同居する、このスぺシャルモデルは、７種類もの異なる素材を巧みに組み合わせ、各ダイヤパターンのパーツを職人が刺繍アトリエで一つずつ丁寧に裁断し縫い合わせています。

すべてのバッグのフロント部分には、メゾン クリスチャン ルブタンを象徴するアイコニックなメタリックソールのロゴが静かに輝きます。世界中で愛されるこのエンブレムは、メゾンのクラフツマンシップのヘリテージをさりげなく体現しています。

VENUS コレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/discover-the-craftsmanship-venus-line.html

「VENUS」ローンチを祝う、スペシャルイベント開催

メゾンの新たなアイコンバッグ「VENUS」のデビューを祝し、スペシャルなイベントを開催いたします。 ホリデーシーズンの華やぎに包まれた店内にて、シャンパンとスイーツをお楽しみいただきながら、心躍るショッピングのひとときをお過ごしください。

ご購入いただいたお客様には、オリジナルギフトをご用意しております。

■開催日程

クリスチャン ルブタン銀座店 2025年12月12日（金）16:00-20:00 ・ 13日（土）15:00-19:00

クリスチャン ルブタン六本木ヒルズ東京店 12月13日（土） ・ 14日（日）15:00-19:30

【VENUS コレクション】

ブラックブラウングリーン

サイズ：ミニ クロスボディ

カラー展開：ブラック／ブラウン／グリーン

価格：390,500円

発売日：発売中

ブラックバーガンディマルチカラー

サイズ：バゲット

カラー展開：ブラック／バーガンディ／マルチカラー

価格：369,600円（ブラック・バーガンディ） 545,600円（マルチカラー）

発売日：発売中

ブラックブラウン

サイズ：ミディアム

カラー：ブラック／ブラウン

価格：522,500円

発売日：12月中旬発売予定（ブラック）発売中（ブラウン）

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

