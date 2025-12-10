≪新春ウイスキー福袋≫ 幻の「竹鶴25年」が超大吉に登場！【466口限定】「新春みくじ2026」予約受付を開始

新春を飾る、豪華で希少なラインナップと特別な体験

株式会社アップライジング「新春みくじ2026」超大吉：竹鶴25年 大大吉：山崎18年

新しい一年の始まりにふさわしい特別企画【新春みくじ2026】。

お正月の乾杯を華やかに彩り、幸運を占う新春の運試しとしてお楽しみいただけます。

【新春みくじ2026】は、国内外で高い人気を誇り、入手困難なジャパニーズウイスキーを中心に揃えた466口限定のラインナップ。ボトルとの出会いを一期一会の「機会」としてお届けし、記憶に残る新年の特別な体験を演出します。

なかでも注目は「竹鶴25年」。25年の歳月を重ねた深い熟成感と、極めて高い希少価値から“幻のウイスキー”と称される逸品です。新春にこの一本を手にすることは、まさに幸運な一年の幕開けとなるでしょう。

全466口限定で、価格は7,770円（税込・送料無料）です。

Amazon店で予約：https://amzn.asia/d/9aE94Yi

「新春みくじ2026」ラインナップ 466口限定

超大吉：竹鶴25年（1本）

大大吉：山崎18年（1本）

大吉：山崎シングルモルト（3本）

中吉：白州シングルモルト（3本）

喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

福吉：イチローズモルト リミテッド（5本）

縁吉：イチローズモルト クラシカルエディション（5本）

幸吉：津貫（10本）

宝吉：イチローズワイン ウッドリザーブ（3本）

栄吉：YUZA スプリング（3本）

吉：矢部 ブレンデッドウイスキー（429本）

合計：466口限定

販売詳細 年内発送！新年の乾杯は豪華ボトルで「新春みくじ2026」

商品名 新春みくじ2026

価格 1口 7,770円（税込・送料無料）

販売口数 466本限定（完売次第終了となります。）

販売開始日 2025年12月9日

発送期間 2025年12月25日～12月28日

販売場所

タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/9aE94Yi

タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/vXsmh

タチバナＥ酒販本店：https://x.gd/jmFYC

宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/addng

宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/HZNAm

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫 出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

