第37回 緑の環境プラン大賞　GREEN×EXPO2027開催特別企画『The Garden of Life』の実施・募集について

公益財団法人都市緑化機構および第一生命保険株式会社は、緑豊かな都市環境の形成を図るとともに、生活の質の向上やコミュニティの醸成等に役立つことを願い、1990年から優れた緑化のプランを表彰し、その実現のための助成を行っています。

募集プランの対象地（赤破線部 約250平方メートル 長さ約90ｍ×幅約2.5～3ｍ）

2026年度の募集では、2027年が第一生命の創立125周年にあたることから、例年実施しているシンボル・ガーデン部門「第一生命賞」の特別企画として、2027年（令和9年）に開催される『GREEN×EXPO2027（2027年国際園芸博覧会）』会場において、『The Garden of Life』をテーマに、生命のにわを表現する作品を募集いたします（総額2,500万円助成）。

皆様のご応募を心よりお待ちしております！

特別企画詳細 :https://urbangreen.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/green-plan37-special-event.pdf特別企画『The Garden of Life（生命のにわ）』の概要については、こちらを御覧ください。

なお、4月からの募集に向けて、説明会＆交流セミナーを開催いたします。

セミナーでは、応募の趣旨や条件をわかりやすく説明するとともに、参加者同士がアイデアを共有・発展させる交流の場を設けます。園芸・造園に限らず、芸術・文学・空間デザインなど多様な分野からの応募を歓迎しています。都市の緑化に貢献する創造的なプランを、ぜひこの機会に育ててみませんか。

「GREEN×EXPO2027開催特別企画」『The Garden of Life』募集説明＆交流セミナー

セミナーでは、応募の趣旨や条件をわかりやすくご説明するとともに、参加者同士がアイデアを共有・発展させる交流の場を設けます。園芸・造園に限らず、芸術・文学・空間デザインなど多様な分野からの応募も歓迎します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166309/table/9_1_59cbd439f03e1afae20b189911b90be5.jpg?v=202512110326 ]

セミナーの詳細は、以下のリンクからご確認ください。

詳細を見る :https://urbangreen.or.jp/info-grant/3hyosho/3environmentplan/the-garden-of-life-seminar

■「緑の環境プラン大賞」とは

1990年（平成２）年に創設された表彰制度です。同年に開催された「国際花と緑の博覧会」の理念を踏まえ、緑豊かな都市環境で育まれる人と自然とのふれあいやコミュニティの醸成等の実現に資する緑化プランについて、優秀作品を表彰するとともに、そのプランの実現のための助成を行います。

2部門（シンボル・ガーデン部門/助成上限1000万円、ポケット・ガーデン部門/助成上限150万円）で募集し、シンボル・ガーデン部門は国土交通大臣賞１点、都市緑化機構賞１点、第一生命賞１点、ポケット・ガーデン部門は国土交通大臣賞１点、第一生命財団賞１点、コミュニティ大賞８点程度を選出、表彰を行っています。