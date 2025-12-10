在マレーシア日本国大使公邸にて「日馬フードイノベーション推進フォーラム」を開催

Sustainable Food Asia株式会社

Sustainable Food Asia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：海野慧、以下SFA）は、2025年11月27日（木）、日本のフードテックおよびサステナブルフード分野のスタートアップ企業と、マレーシアの有力食品企業との連携創出を目的としたマッチングイベント「日馬フードイノベーション推進フォーラム」を、在マレーシア日本国大使公邸にて開催いたしました。

当日は、日本のスタートアップ企業６社、マレーシアの食品・流通関連企業及び日本企業のマレーシア法人を含む13社、計19社より32名が参加いたしました。

会場では、四方敬之 駐マレーシア日本国特命全権大使より歓迎のご挨拶があり、本フォーラムの開催にあたり、日本とマレーシアの関係強化や食分野における今後の連携に向けた期待が示されました。

本フォーラムは、日本からはフードテックおよびサステナブルフード分野で事業を展開するスタートアップ企業6社が参加し、マレーシア側からは、Cosway (M) Sdn Bhdや99 Speed Mart Retail Holdings Berhadをはじめとした現地を代表する食品・流通関連企業の取締役が参加し、スタートアップ各社による事業紹介や製品プレゼンテーション、試食交流会が行われました。

在マレーシア日本国大使館の公邸料理人・岳野シェフにより、本イベントのため特別な試食品をご提供いただきました。マレーシアと日本を融合させた試食品を通じて、味や品質、商品特性を体験してもらうことで、単なる情報提供に留まらずに具体的な意見交換が行われました。また、一部企業間においては、今後の協業を見据えた覚書（MoU）の締結がなされ、イベントを起点とした具体的な連携の兆しが生まれています。

本イベントは、在マレーシア日本国大使公邸という特別な会場で実施され、日本・マレーシア両国の関係機関および企業が一堂に会する機会となりました。参加企業にとって、信頼性の高いビジネスネットワーク構築の場となり、今後の事業展開に向けた重要な第一歩となったと感じています。

SFAでは、サステナブルフードを単なる社会貢献やトレンドとしてではなく、「国際市場における競争力ある産業分野」として位置付けています。

本フォーラムを通じ、日本企業の技術や製品がマレーシア市場と結びつくことで、アジア全体の食の未来に寄与する協業が生まれることを期待しています。今後もSFAは、国や業界の枠を越えた共創の場を継続的に創出してまいります。

イベント概要

名 称：日馬フードイノベーション推進フォーラム

開催日：2025年11月27日（木）

会 場：在マレーシア日本国大使公邸（クアラルンプール）

主 催：Sustainable Food Asia株式会社

共 催：在マレーシア日本国大使館

参加人数：32名

＜会社概要＞

「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うIMA株式会社（旧会社名：CarpeDiem株式会社）と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置するSustainable Food Museumにて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品を展示・紹介する。

2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2024年2月開催時にはマレーシアにて9ヵ国113社が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。

社名： Sustainable Food Asia株式会社

(Sustainable Food Asia.Inc)

所在地： 東京都港区西新橋１丁目２０-１０ サンライズ山西ビル Sustainable Food Lab 4階

代表者： 代表取締役CEO 海野 慧（うみの さとし）

設立年月日： 2022年1月17日

主要株主： IMA株式会社、株式会社リバネス

URL： https://www.sustainablefoodasia.com/

※Sustainable Food Asia株式会社の取り組みについてのお問い合わせは下記より受け付けています。

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4

【報道関係お問い合わせ先】

「About Public Relations / 広報・PRについて」をチェックしてお送りください。

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4

MAIL：info@sustainablefoodasia.com