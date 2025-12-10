みんなと心地よくつながる力を育む、低学年から学べるバウンダリー入門書！　文研出版より『「わたし」ってなんだろう？　わたしとあなたのいい関係』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『「わたし」ってなんだろう？ わたしとあなたのいい関係』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

「わたし」ってなんでしょう？

このセットは、「あなた」や「みんな」と心地よい関係を築きながら、「わたし」を大切にする方法を教えてくれます。

バウンダリー（自分と他人との間にある境界線）を、小学校低学年でもわかるように構成。

自分が無理をしない人間関係の構築を考えさせてくれる、現代を生きる子どもたちにとって必須の書籍となっています。

（２）２巻は「わたしとあなたのいい関係」

わたしが「わたし」であるために、「あなた」という存在は必要不可欠。「あなた」はわたしを心地よくしてくれると同時に、時に不安にさせます。

「わたし」と「あなた」の間には、明確な境界線があります。ちがっていて当たり前な関係の中で、どのような言葉や行動を選び、安全な自分の居場所を作るのか、この本で学んでいきましょう。

顔の見えない「SNSのあなた」とのつきあい方も紹介します。

監修

鴻巣麻里香（こうのす・まりか）

KAKECOMI代表。精神保健福祉士、スクールソーシャルワーカー。1979年生まれ。外国にルーツがあることを理由に差別やいじめを経験する。ソーシャルワーカーとして精神科医療機関勤務、東日本大震災の被災者・避難者支援を経て、2015年に非営利団体KAKECOMIを立ち上げ、こども食堂とシェアハウスを運営している。著書に『思春期のしんどさってなんだろう？』（平凡社）、『わたしはわたし。あなたじゃない。』（リトルモア）、『知っておきたい子どもの権利』（平凡社）などがある。

商品情報

『「わたし」ってなんだろう？ わたしとあなたのいい関係』

シリーズ:「わたし」ってなんだろう？

対象:小学校低学年以上

判型:Ａ4変型判（26.4×21.7cm）・40頁 NDC360

定価:本体3200円（税別）

ISBN978-4-580-82744-8 C8336

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/